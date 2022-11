Día mundial de la Música: ¿Por qué se celebra?

Diversas plazas en el país y el mundo se adornarán y concentrarán a una gran cantidad de músicos. Habrá misas y música en vivo. La razón: este 22 de noviembre se celebra el Día Internacional de la Música o del Músico, que conmemora el fallecimiento de Santa Cecilia, a quien el papa Gregorio XIII declaró patrona de los músicos en 1584.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

El 1 de octubre de 1975 se celebró el primer Día Internacional de la Música, cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) avaló una propuesta de Yehudi Menuhin (presidente del Consejo Internacional de la Música) en 1973 para destinar una jornada que exaltara el valor de la música; sin embargo, la fecha en diversas partes del mundo se acopló con la muerte de Cecilia de Roma, el 22 de noviembre de 230 d. C.

El objetivo fue unificar la conmemoración por la muerte de la mártir cristiana, a quien consideran patrona de los músicos, con una fecha que honrara a la música; en México, la vernácula, a cargo de los grupos de mariachis.

Santa Cecilia, patrona de los músicos

Cecilia de Roma, también nombrada Santa Cecilia, es conocida como la patrona de los músicos. La historia la ha colocado en ese lugar por su pasión hacia los cantos y acordes musicales, los cuales dedicaba a dios.

De acuerdo con la leyenda, Cecilia se convirtió al cristianismo y decidió consagrar su virginidad a dios, pero sus padres la obligaron a casarse con un joven llamado Valeriano.

Se dice que el día de su boda, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a dios. Esta sería la base por la que se declaró patrona de los músicos.

¡Descubre más!

888 botellas de ron recogen el arte de la cultura Wixárika

Alex Carrillo, el ilustrador que enamoró al museo Disney

Después del casamiento, en la habitación, Cecilia le explicó a su marido su decisión y que un ángel velaba por su seguridad, “si me tocas como si fuera yo tu esposa el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias; en cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí”.

En respuesta Valeriano le pidió que le mostrara al ángel y que haría lo que ella quisiera. Cecilia le dijo que si creía en dios y recibía el bautismo vería al ángel, convirtiéndolo así a la fe cristiana.

Cuando Valeriano regresó del bautismo pudo ver al ángel de pie junto a Cecilia y les colocó a ambos una guirnalda de rosas y lirios.

Foto: E. W. Forbess/Unsplash

En aquella época las personas que se convertían al cristianismo eran perseguidas y condenadas a morir. Cecilia fue perseguida y falleció a consecuencia de las torturas a las que fue sometida por sus verdugos el 22 de noviembre del 230 d. C.

En las representaciones como patrona de los músicos suele acompañársele de un laúd, arpa o lira, debido a su pasión por la música.

En la celebración del santoral de Santa Cecilia, se le rinde homenaje a través de diversas misas, conciertos y presentación de bandas musicales en diversas calles del mundo, donde los músicos suelen agradecer favores concedidos y celebrar su día.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter