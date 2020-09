La pandemia ha hecho mella crudamente en todas las áreas, siendo la industria del espectáculo, específicamente el teatro musical, una de las más afectadas. Durante meses han permanecido cerrados los teatros más importantes de Broadway, ubicado en la ciudad de Nueva York, por lo que se ha tenido que replantear un panorama para los profesionales que han quedado a la deriva.

Lo que inició como un proyecto para acercar información a los interesados en la formación profesional en el medio para aspirantes de países latinoamericanos terminó con la consolidación de Go Broadway, una de las escuelas artísticas con mayor reconocimiento a nivel internacional.

Su creadora, la argentina Valentina Berger, ha llevado a otro nivel este concepto con la experiencia en su haber de más de diez años. La plataforma pudo lanzar un poco antes de la pandemia sus clases online donde acerca a los profesionales de Broadway a los nuevos aspirantes desde cualquier parte del mundo.

En entrevista para Forbes Life la profesional del mundo del espectáculo y CEO de Go Broadway compartió el sentir por el que atraviesa la industria del teatro musical después de que los teatros han permanecido cerrados desde el mes de marzo, y cómo desde su plataforma ha logrado mantener vivo el espíritu de la industria.

Go Broadway se caracteriza por ofrecer un programa presencial para los interesados en el mundo del teatro musical, ofreciendo una experiencia en la ciudad de Nueva York; consiste, por ejemplo, en tomar clases con los profesionales, ver obras de teatro, conocer el detrás de escenas, entre otras actividades. Esta visión se ha complementado con el lanzamiento de su programa de aprendizaje a través de los medios digitales.

“Hace dos años inició la inquietud de crear una plataforma de e-learning, la cual tuvimos que lanzar antes de tiempo debido a la pandemia en el mes de marzo, resultado un éxito total llegando a lugares que nunca antes pensamos que pudiéramos haber llegado teniendo más de 15 mil artistas entrenando con nosotros de catorce países“.

La llegada de esta opción ofreció a los aspirantes de todo el mundo la posibilidad de crear un vínculo a través de la tecnología con importantes profesionales del mundo del teatro musical, quienes al estar en total paro, sus trabajos encontraron al mismo tiempo que el espacio para compartir algo de lo que su experiencia les ha dado.

Go Broadway ofrece dos alternativas para tomar las clases en línea: una en tiempo real con una agenda programada, y otra ‘on demand’ con la posibilidad de tomar las lecciones pre-grabadas a la hora que más se acomode.

La llegada de tecnologías como zoom ha sido el acierto de esta plataforma, que ha aprovechado la situación actual para llegar a más rincones. Para los especialistas de la industria también fue una oportunidad de adquirir ingresos, ya que al estar detenidas las producciones se han podido ofrecer clases particulares a través de Go Broadway.

Un escenario incierto para el teatro musical

Consternada por la situación actual, Valentina Berger sabe que el teatro musical va ser de los últimos en poder regresar a la normalidad. Una industria que generó tan solo en la última temporada 14.7 billones hoy se mantiene ante la incertidumbre, cuya influencia también ha logrado impactar a sectores como el turismo, los hoteles, bares y restaurantes de la zona.

“Habrá importantes cambios, algunas obras no regresarán más. Antes de la pandemia había 31 obras en cartelera y muchas más en espera para su estreno que no pudo darse. Desafortunadamente abrir en estos momentos no es posible por las nuevas exigencias que se deben considerar“.

El teatro musical es una industria del entretenimiento; demanda grandes inversiones que no podrían ser rentables ante un aforo menor de personas. Incluso, muchos de los teatros, por tener ya varios años, tampoco podrían adaptarse a las medidas de distanciamiento.

Valentina Berger también visualiza que algunos de los productores también tendrán que perder el miedo a experimentar con experiencias grabadas para exportarse a diferentes formatos como el streaming, como el reciente caso de “Hamilton“ que llegó con un gran éxito a Disney+.

Sin embargo, está segura que la experiencia que ofrece el teatro musical presencial nunca podrá ser reemplazada, afirma.

Go Broadway mantiene ahora toda su atención después de que ha tenido que cancelar también las obras en las que estaba co-produciendo. Espera retomar los proyectos para el próximo mes de marzo ya que haya pasado la temporada baja de los primeros meses con la visión de que, para entonces, el aumento del turismo sea considerable, ya que muchos de los boletos son adquiridos por visitantes.

