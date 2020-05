‘Da 5 bloods’, la película de Spike Lee para Netflix ya tiene fecha de estreno

La película original de Spike Lee para Netflix ya tiene fecha de estreno. ‘Da 5 bloods’, protagonizada por Chadwick Boseman, formará parte de los estrenos del próximo mes de junio de la compañía de streaming trayendo el trabajo del reconocido director al mundo del streaming.

Después de su nominación al Oscar por ‘El infiltrado del KKKlan’, Spike Lee se concentró en la producción de su primer película para Netflix. Anteriormente, Lee solo había realizado para la compañía la serie inspirada en su película ‘She’s gotta have it’, la cual lleva el mismo nombre.

La nueva aventura para Netflix, ‘Da 5 bloods’, es una cinta que cuenta la historia de cuatro afroamericanos veteranos de guerra que regresan a Vietnam por los restos del que fuera su líder de escuadrón caído en la batalla, el cual estará interpretado por Chadwick Boseman. Los estragos de la guerra seguirán en todo momento a los personajes quienes también esperan encontrar un tesoro enterrado.

Here Iz Da Teaser Poster For Da 5 BLOODS. The New Spike Lee Joint Will Drop Globally On NETFLIX-Friday June 12th. Please Check It Out. PEACE And LOVE,Spike @strongblacklead @netflixfilm pic.twitter.com/C832EkGorS

— Spike Lee (@SpikeLeeJoint) May 7, 2020