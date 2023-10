Juan Manuel Correa, el latinoamericano aspirante a F1

El ecuatoriano Juan Manuel Correa, piloto profesional en el campeonato de Fórmula 2, es un fuerte contendiente para subir a la F1, eso lo ha dejado en claro una carrera de más de 10 años en las pistas y ahora se convierte, por segundo año consecutivo, en embajador del Gran Premio de la Ciudad de México.

El corredor, que actualmente forma parte del equipo Van Amersfoort Racing y el equipo Prema Racing del World Endurance Championship (WEC), ha demostrado desde muy pequeño su pasión por los grandes circuitos. Con tan sólo nueve años se proclamó Campeón Nacional en la categoría cadete de karting y cuatro años después obtuvo el máximo galardón en el campeonato Rotax National Championship.

En 2013 fue reclutado por el equipo Lotus F1 para unirse a su programa de pilotos junior y a los 14 años se trasladó a Europa para empezar a competir en el Campeonato Europeo de Karting CIK/FIA junto a unos de los mejores pilotos del karting del mundo.

En su historial está el competir en 2019 con el equipo de Sauber en Fórmula 2 en donde sufrió un trágico accidente mientras competía en el circuito Spa-Francorchamps, pero su ímpetu lo hizo recuperarse después de someterse a diversas operaciones.

Foto: Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México

Fue su ejemplar historia de superación y compromiso en apoyar el talento de la región que, Fórmula 1 Gran Premio de la Ciudad de México lo nombró por segundo año consecutivo como su embajador.

En entrevista para Forbes Life, Juan Manuel Correa revela que ser nombrado embajador es un gran honor: “Es algo que tiene mucho sentido siendo un piloto latinoamericano. El Gran Premio de la Ciudad de México es un premio que representa a todos los latinos”.

Correa considera que este nombramiento también revela su potencial como piloto latinoamericano para ascender a la Fórmula 1. “Desde hace algunos años he querido llegar a la máxima categoría y representar a Latinoamérica. Creo que se embajador de este Gran Premio de la Ciudad de México me comienza a conectar ya con la afición y me coloca como el siguiente en la línea”, destaca.

Durante el evento que reúne a los mejores del automovilismo, Juan Manuel Correa hará televisión y fungirá como el puente entre los fanáticos y el espectáculo.

La joven promesa de la Fórmula 2 tiene muy claro que está en la antesala de la Fórmula 1 y que podrá llegar a ella a base de esfuerzo y dedicación. “Ese último paso hacia la F1 es el más grande y el más difícil de completar, mi enfoque está en estos momentos en Fórmula 2, en ganar esa categoría, obtener buenos resultados y si llega la oportunidad de Fórmula 1 la tomaré”, concluye Juan Manuel Correa.

