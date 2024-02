Sainz domina, por delante de ‘Checo’, el segundo día de pruebas de la F1 en Bahrein

El español Carlos Sainz (Ferrari) dominó este jueves, justo por delante del subcampeón mundial mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el segundo de los tres días de pruebas de la pretemporada de Fórmula Uno que tienen lugar en el circuito de Sakhir; donde dentro de dos fines de semana arrancará el Mundial, con la disputa del Gran Premio de Bahrein. Una jornada en la que el otro español en pista, el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso (Aston Martin), marcó el duodécimo crono.

Sainz, de 29 años, con dos victorias y 18 podios en la F1, en la que afronta su décima temporada -la última con Ferrari-, marcó el mejor tiempo durante la sesión vespertina -que concluyó de noche-, al cubrir, con el neumático de compuesto blando (C3) y en la mejor de sus 84 vueltas, los 5.412 metros del circuito de las afueras de Manama en un minuto, 29 segundos y 921 milésimas. Exactamente 758 menos que ‘Checo’, de 34, que rodó durante toda la jornada, repitió 129 veces el trazado de la pista en la que obtuvo el primero de sus seis triunfos en la división de honor del automovilismo; y marcó su vuelta rápida del día con el compuesto medio (C4).

El triple campeón del mundo Max Verstappen, compañero del mexicano, que buscará un cuarto título seguido, no rodó este jueves, en una jornada en la que Sainz mejoró en casi segundo y medio el mejor crono que había marcado el astro neerlandés durante la primera jornada de pruebas. ‘Mad Max’ retornará a pista este viernes, cuando comparta el RB20 con el mejor piloto de la historia de México.

Alonso -que sólo pudo dar 31 vueltas con su nuevo AMR24 por la mañana, en una sesión interrumpida con bandera roja y que no se reanudó a falta de bastante más de una hora para su conclusión- se inscribió duodécimo en la tabla de tiempos.

El doble campeón del mundo asturiano, de 42 años, que logró en esta pista tres de sus 32 victorias en la F1, marcó su mejor tiempo con las gomas de compuesto medio; y se quedó a tres segundos y 132 milésimas de su compatriota.

El séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que a partir de 2025 sustituirá en Ferrari a Sainz -que aún no ha anunciado en qué equipo correrá el año próximo-, marcó el tercer tiempo de la jornada.

Lee más: Rosalía es la artista con más estilo de 2024, según la revista Rolling Stone

Sainz domina, por delante de ‘Checo’, el segundo día de pruebas en Bahrein

Sir Lewis, asimismo plusmarquista histórico de victorias (103) y ‘poles’ (104) en la Fórmula Uno, que no lo había hecho el miércoles, rodó esta vez durante la jornada completa, en ambas sesiones. El espectacular y excéntrico campeón de Stevenage, de 39 años, completó un total de 123 giros, en el mejor de los cuáles se quedó, con el compuesto medio, a un segundo y 145 milésimas de Sainz.

Hamilton fue protagonista en la sesión matinal, en la que en uno de los ‘pianos’ previos a la undécima de las quince curvas de Sakhir golpeó la tapa de una alcantarilla, que saltó y dañó poco después el Ferrari del monegasco Charles Leclerc -el compañero de Sainz-, al que le tuvieron que cambiar el fondo.

A partir de ese momento, ondeó la bandera roja y la sesión quedó interrumpida, antes de declararse por concluida, a falta de más de una hora.

Leclerc, con un crono de un minuto, 31 segundos y 750 milésimas, 578 menos que el australiano Oscar Piastri (McLaren), encabezó la hoja de tiempos de la primera sesión, al igual que el anterior, con el neumático blando.

En el momento en el que se anunció la interrupción y posterior cancelación del primer acto, ‘Checo’ marcaba el cuarto crono; y Alonso el quinto.

El bravo piloto tapatío regresaría a pista y con 129 acabaría siendo el más trabajador, superando en seis vueltas las que dio Hamilton y en doce las del estadounidense Loris Sargeant (Williams) -junto a los dos anteriores el único piloto que repitió sesiones-. El genial piloto asturiano, que el año pasado, con ocho podios en su primer año con Aston Martin, elevó a 106 su relación de ‘cajones’ en la categoría reina, ya no rodaría más.

La conclusión anticipada de la primera sesión provocó que se decidiese que la segunda arrancaría una hora antes y tuviese sesenta minutos más de duración. Lo que, obviamente, benefició a los que rodaron por la tarde-noche, que dispusieron de más tiempo que sus compañeros de equipo. A excepción de Leclerc, al que Ferrari sacó de nuevo a pista para que completase su programa con otras 18 vueltas que añadió a las 36 que había dado antes del percance.

‘Checo’ ascendió hasta el segundo puesto en la tabla de tiempos, pero no pudo mejorar a un muy sólidoSainz, que el año pasado capturó la única victoria que no se anotó la muy dominante Red Bull, que cambió los planes iniciales y decidió que el mexicano -que no lo hizo el miércoles- rodase durante la jornada entera del jueves, en lugar de hacerlo la de este viernes; cuando compartirá el RB20 con Verstappen.

Leclerc acabó la jornada con el sexto crono -con el neumático medio-, a un segundo y ocho décimas de su talentoso compañero madrileño; y justo por detrás del australiano Daniel Riccciardo, que, a bordo del Visa Cash App RB, que el año pasado era el Alpha Tauri -heredero a su vez del Toro Rosso- no repitió la cuarta plaza del miércoles por un solo puesto.

Ricciardo se quedó a un segundo y 44 centésimas de Sainz, en la misma sesión y con el mismo compuesto que éste: el blando.

El inglés Lando Norris (McLaren) se inscribió cuarto en la lista de cronometrajes. Nacido hace 24 años en Bristol -con trece podios, pero en busca aún de su primera victoria en la F1- el habilidoso británico, que salió a pista en la segunda sesión, se quedó a un segundo y tres décimas de Sainz, su ex compañero en la escudería de Woking. Al que, aparte de una buena amistad, le une una gran rivalidad, que se extiende a los campos de golf.

El canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso en Aston Martin, fue el encargado de girar con el coche verde durante la segunda sesión, en la que gozó de mucho más tiempo para familiarizarse con el AMR24 que el nuevo buque insignia de la escudería de Silverstone (Inglaterra).

El piloto de Montreal giró 96 veces -triplicó los kilómetros de Fernando- y, con el medio, marcó el séptimo tiempo del día, a dos segundos y una décima de Carlos.

Este viernes, Stroll y Alonso invertirán su orden de salida a pista. El hijo del propietario del equipo rodará por la mañana; mientras que el astro español lo hará en la sesión vespertino-nocturna.

Sainz girará en el primer acto; y Leclerc pilotará por la tarde, durante la última jornada de pruebas, que se cerrará exactamente una semana antes de la primera calificación de un Mundial previsto a 24 carreras.

Con información de EFE.

Te puede interesar: Detectan en Alemania 33,000 vehículos BMW manipulados para engañar con sus emisiones