Ya ha pasado un mes de cuarentena por la pandemia de coronavirus Covid-19 y en este momento, donde compartimos el aislamiento de los Djs más destacados del globo y sus selecciones musicales para quedarnos en casa, urge pensar en una música de forma y espíritu libre, y para ello nadie mejor que Enrique Domenech (47), el Dj oriundo de Alicante y uno de los selecters del Festival JazzalDía español, entre muchos otros.

Dj Enrique Domenech, además de girar por toda Europa en los mejores lugares de jazz y ritmos nuevos, es el responsable de las podcasts Freeforms, una serie de transmisiones que desde 2017, se enfocan en difundir sesiones diferentes a través de cuatro formas geométricas que representan a un grupo de estilos “unidos por la sensación que proveen esos estilos juntos”, nos cuenta en conversación telefónica con Forbes Life.

“Cuadradas, son sesiones de beats para club ya sea techno, house y demás; las triangulares son sesiones de modern beats con broken beats, hip hop, nu soul, neo funk y más. Las circulares son de música organica (interpretada por músicos e instrumentos, no electrónica) con funk, soul, afro, latin y más. Y la forma libre es el “uroboro”, una suerte es la serpiente que se muerde de la cola, que para mi es la forma libre, donde se entra todo el jazz, lo cinemático y la psicodelia”, define el Dj sus sesiones Freeforms, disponibles en Mixcloud.

La cuarentena lo agarró el año pasado “pinchando por clubes de España y Europa, y también estuve en Copenhague, en una sala del Festival de Jazz de esa ciudad, invitado dos veces por Fergus Murphy el creador de Red Bull Studio de esa ciudad”.

A Dj Enrique Domenech ya nada lo sorprende, y menos al haber sido uno de los animadores del Festival JazzalDía, donde participó de un line-up con figuras de la talla de Herbie Hancock, Bryan Ferry y Wayne Shorter.

Además de los mencionados, compartió cabina con artistas de la talla de Carl Craig, Richard Dorfmeister, José Padilla, Toni Rox, Al Velilla, Ben Mono, Seiji, Jazzanova y Biggabush, sólo por nombrar algunos.

F: Con que proyectos te ha agarrado la cuarentena?

ED: “Pues llevo un mes y una semana desde el 12 de marzo, con la cancelación de presentaciones que eso trajo. Aquí en España me agarró haciendo música en varias colaboraciones, incluso una con el propio Fergus Murphy; preparando otros proyectos musicales, y por supuesto, diggeando por el pasado porque considero que es imprescindible estar escuchando lo que se hizo, ya sea sellos como Blue Note, Impulse o Prestige, para así comprender el pasado y poder segur detectando la calidad en el futuro”.

F: Y qué sentido le atribuyes a esta pandemia ¿qué significado?

ED: “Te diré que esto que ha pasado es algo que se veía venir. Estaba avisado, pero siempre los humanos vamos tarde porque no funcionamos sobre avisos, somos reaccionarios, actuamos cuando pasan las cosas, es una lastima ver como está la situación mundial por el aislamiento. Es una ocasión que se le ha presentado a la humanidad para replantearse el funcionamiento de las estructuras y ver que las cosas son mejorables. Muchas veces entender lo que necesitamos, es posible gracias al tener tiempo para apreciarlo.

“Todo el mundo esta viendo en 3D la necesidad de ser más incluyentes, que las riquezas y pobrezas no deben estar tan separadas y no hace falta que para que unos tengan, otros deban sufrir, eso no es necesario, porque vivimos en un planeta muy rico y debemos pensar en todos. Somos humanos e iguales y en estos momentos de pandemia reafirmamos el concepto de igualdad”.

F: ¿Y cómo va a ser tu lista para los lectores de Forbes Life?

ED: “Una muestra de amor y va a mostrar la diversidad musical y los diferentes caminos que puede tomar la música junto a la electrónica, para no solo hacer que la gente se quede en casa, sino también dibujarles una sonrisa en el intento”.