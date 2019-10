La cuenta regresiva para el mayor evento deportivo de nuestro país trae consigo nuevas sorpresas. El reconocido DJ Tiësto será el encargado de poner el ritmo al Gran Premio de México Fórmula 1 el próximo 27 de octubre, así lo anunció la organización.

Durante los últimos tres años, la organización detrás del Gran Premio de México Fórmula 1 se ha destacado por tener en el escenario a grandes DJ’s para cerrar el evento con una gran fiesta. En esta, su quinta edición, no será la excepción.

El DJ neerlandés tomará el escenario principal el próximo 27 de octubre a partir de las 10:00 pm ante más de 30 mil asistentes, donde en 90 minutos elevará el ritmo con sus peculiares beats.

¡La #F1ESTA de este año la va a encender @tiesto! 👏

Disfruta de la ceremonia de premiación del #MexicoGP con él y los miles de fanáticos que se harán presentes. 🎶🎉🇲🇽 #Heineken #F1 pic.twitter.com/I1vnS79kSq — Mexico Grand Prix 🇲🇽 (@mexicogp) October 14, 2019

La carrera musical de 25 años de trayectoria de Tiësto en el mundo de la música electrónica lo han catapultado como uno de los máximos representantes del género. En 1999 ganó su primer Disco de Oro por las ventas más altas con el material llamado Gouryella; a partir de ahí comenzó a cosechar éxitos y en 2015 ganó el Grammy a Mejor Grabación Remix gracias a su sencillo All of me.

Su exposición lo han llevado a colaborar con grandes artistas en temas musicales que se han convertido en las canciones del momento. Su presentación será un despliegue de adrenalina musical que contagiará a todos los asistentes en la clausura del Gran Premio de México Fórmula 1.

Los organizadores del evento prometen más sorpresas como esta conforme se acerque el día del evento que traerá velocidad, adrenalina, diversión y música.

