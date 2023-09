El sello de Adèle Exarchopoulos

‘Carmen’, una vibrante reinterpretación musical

La trayectoria artística de Adèle Exarchopoulos se caracteriza por encarnar personajes que trascienden la gran pantalla gracias a sus matices y complejidades; son tan humanos que es imposible no empatizar con ellos. Así sucede en Pasajes, su película más reciente.

En esta historia, distribuida en Latinoamérica por MUBI, la actriz francesa interpreta a Agathe, una joven maestra que se ve envuelta en una relación amorosa con Tomas (Franz Rogowski), cineasta que, no obstante estar casado con Martin (Ben Whishaw), se deja llevar por la pasión y construye una nueva vida a su lado.

La actriz que consagró su lugar en la industria cinematográfica al protagonizar La vida de Adèle (2013), cinta ganadora de la Palma de Oro, transmite con su interpretación la emociones que se pueden experimentar al vivir esta peculiar situación.

Para construir un abanico de sensaciones, Exarchopoulos se cuestionó sobre todo aquello que giraba en torno a la protagonista, escudriñando en su psique al punto de llegar a comprender cada uno de sus movimientos. Uno de los principales retos en esta tarea, revela a Forbes Life, fue el dignificar a Agathe, debido a los altibajos que la rodean y a las situaciones que debe enfrentar tras sus decisiones.

Adèle Exarchopoulos afirma que se siente atraída por las historias que no juzgan a sus personajes y que abordan las trivialidades de la vida. “Incluso en las banalidades, hay cosas muy profundas que pueden destruirnos o ayudarnos a crecer”, señala.

Uno de los motivos que la hicieron apostar por Pasajes fue el extraordinario trabajo que su director, Ira Sachs, realizó en cintas como Brooklyn Village (2016) y Keep the Lights On (2012); fue ese expertise (el cual pudo conocer durante el rodaje) el que la hizo sentir en total libertad, pues Sachs siempre se mantuvo abierto a abrazar los “accidentes” que pudieran dar paso a ideas distintas a las que estaban marcadas en el guion.

La actriz afirma que el mundo del cine es “un gran patio de recreo”, en donde disfruta experimentar cosas nuevas. Y sigue ávida de incursionar en géneros ajenos a los que está acostumbrada para crear personajes que la reten a salir de su zona de confort.

