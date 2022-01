Todo sobre la serie de Godzilla y Titans del MonsterVerse para Apple TV+

Godzilla prepara su debut en Apple TV+ con la serie live action basada en el MonsterVerse de Legendary. La compañía anunció los primeros detalles de la producción que estará ambientada en este contexto con enormes criaturas, así como las hemos visto anteriormente en las películas.

La popularidad de este personaje continúa creciendo. Hace un año su última cinta, ‘Godzilla vs Kong’ hizo que muchos de sus seguidores regresaran a una sala de cine para presenciar la batalla épica.

Meses después, Apple TV+ sorprende con la llegada de una serie que, según si sinopsis, explorará el viaje de una familia para descubrir sus secretos enterrados y un legado que los vincula con la organización secreta conocida como Monarch.

La serie estará ambientada después de los sucesos de la batalla entre Godzilla y los Titanes en San Francisco, hecho que comprobó la existencia de estas colosales criaturas, lo cual se vio en la cinta del 2014.

El éxito de ‘Godzilla Vs. Kong’ ha alentado a la creación de nuevas producciones. Foto: Warner Bros.

Los monstruos de nuestros mitos y leyendas, son reales. La nueva serie de Godzilla recogerá algunos sucesos que se han visto en el MonsterVerse, comenzando en 2014 con “Godzilla” y continuando con “Kong: Skull Island” de 2017; “Godzilla: King of the Monsters” de 2019 y “Godzilla vs. Kong” de 2021.

Las películas del MonsterVerse han acumulado cerca de dos mil millones de dólares a nivel mundial en taquilla y se está expandiendo constantemente con la última versión de una nueva serie de anime, “Skull Island.”

Suma de talentos

Aún sin título oficial, la producción será producida por Legendary Television y la producción ejecutiva estará a cargo de los co- creadores Chris Black, quien también actuará como showrunner, y Matt Fraction.

Junto con Joby Harold y Tory Tunnell de Safehouse Pictures y Toho Co. Ltd. Hiro Matsuoka y Takemasa Arita serán los productores ejecutivos de Toho. Toho es el propietario de Godzilla quien ha otorgado licencia de los derechos para esta serie.

La serie podría comenzar a rodarse este año en diversos países como parte de sus locaciones, por lo que se espera que pueda llegar mucho antes de lo previsto.

Apple TV+ se suma a las grandes apuestas en el ya competitivo mundo del streaming con producciones originales que sorprenderán a sus suscriptores.

