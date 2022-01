Esta es la película más esperada del 2022

El 2022 está listo para la llegada de los estrenos más importantes en las salas de cine. El portal IMDb dio a conocer hace unas semanas la lista de las diez cintas más esperadas del año, siendo “The Batman” quien encabeza las preferencias.

La próxima cinta del Universo Cinematográfico de DC causará revuelo, según indican las primeras reacciones de los seguidores después de observar los avances.

Protagonizada por Robert Pattinson, la nueva versión del personaje de Batman, llegará a los cines el próximo 3 de marzo con la intención de convertirse en una de las cintas más taquilleras del 2022.

Robert Pattinson tomará el papel de Batman. Foto: Warner Bros.

La cinta nos trae de vuelta al vigilante de la noche de ciudad Gótica en una de sus versiones más oscuras. En esta ocasión, tras estar luchando contra la corrupción de la ciudad, Bruce Wayne, mejor conocido como Batman, entrará en conflicto con “El Acertijo” un viejo conocido de los cómics.

El director Matt Reeves fue el designado para llevar a la pantalla esta trama. Reeves promete acción desmedida, de acuerdo a las primeras imágenes que hemos podido observar con los trailers. La cuenta regresiva para su estreno está puesta, tres meses después de comenzar el año.

El reparto de “The Batman” está integrado por Zoe Kravitz como Catwoman, Paul Dano como “El acertijo”, Colin Farrell como “El Pingüino”, entre otros. Foto: Warner Bros.

Entre los otros títulos que enlista el portal como las películas más esperadas del año, se encuentran el regreso de “Scream” con su quinta entrega, “Thor: Love and Thunder”, “Top Gun”, “Killers of the flower moon”, “Jurassic World: Dominion” y “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, entre otras.

Todo indica que el 2022 será de nueva cuenta el año de las cintas de superhéroes con la espera de producciones de Marvel y DC como “The Batman”, aunque el regreso de otras entregas de importantes franquicias resalta la nostalgia por ver estas historias en la pantalla nuevamente formando parte de las películas más esperadas del año.

