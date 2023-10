‘BTS: Yet to Come’ llegará exclusivamente a Prime Video

La esperada película de la boyband surcoreana BTS: Yet to Come se estrenará de forma exclusiva en la plataforma de Prime Video, en el mes de noviembre.

BTS: Yet to Come, la película del concierto que reunió a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook el 15 de octubre de 2022, aterrizará en la plataforma de streaming el próximo 9 de noviembre para revivir cuando los siete miembros de la agrupación se presentaron en Busan, Corea del Sur.

Dicho concierto representó una gran nostalgia para sus fans, debido a que poco tiempo después la boyband anunció que se tomarían un descanso para enfocarse en sus proyectos solistas y en su servicio militar.

El icónico concierto se llevó a cabo en el Estadio Asiad y fue presenciado por aproximadamente 50,000 personas. En febrero de 2023, la versión cinematográfica de Yet To Come logró recaudar más de 29 millones de dólares en la taquilla global y a menos de un año, el filme se sumará al catálogo de Prime Video.

¡No te lo puedes perder!

¿Qué ofrece BTS: Yet to Come?

La película del concierto, producida por HYBE, CJ 4DPlex y Trafalgar Releasing, incluye 19 interpretaciones de éxitos como:

‘Mic drop

‘Run BTS’

‘Run’

‘Save me’

‘00.00’

‘Butterfly’

‘Ugh!’

‘BTS chapter part.3’

‘Dynamite’

‘Boy with luv’

‘Butter’

‘Ma city’

‘Dope’

‘Fire’

‘Idol’

‘Young forever’

‘For youth’

‘Spring day’

‘Yet to come’

(LR) Jimin, J-Hope, Jin, Jungkook, RM, Suga y V de BTS se presentan en el escenario durante los American Music Awards 2021 en Microsoft Theatre el 21 de noviembre de 2021 en Los Ángeles, California. Foto: Kevin Winter/Getty Images para MRC

Pero eso no es todo, BTS: Yet to Come también cuenta con mensajes emotivos, escenarios electrizantes y fuegos artificiales, que en conjunto buscan crear una experiencia similar a la de un concierto. ¿Estás listo para disfrutar de la tan esperada película?

