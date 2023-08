“Cassandro”, de Gael García, ya tiene fecha de estreno

‘La Melodía Torrencial’: El corto nominado a los Premios Ariel 2023

La película biográfica de Saúl Armendáriz, dirigida por Roger Ross Williams y cuyo papel es interpretado por Gael García Bernal, ya tiene fecha de estreno en Amazon Prime Video.

Luego de formar parte del Universo Cinematográfico de Marvel, el mexicano Gael García regresa a la pantalla grande para dar vida a Saúl Armendáriz, conocido en el mundo de la Lucha Libre como “Cassandro”, un luchador exótico que cambió la concepción de las peleas en el ring al convertirse en uno de los primeros deportistas que integraron el drag a su profesión.

“Cassandro”, título de la cinta, relata la cruda realidad a la que tuvo que enfrentarse Saúl en la década de los años 80 tras declararse abiertamente gay debido a que la mayoría de sus compañeros denominados como “exóticos” eran heterosexuales, de ahí surgieron diversas críticas hacia su persona.

La película, que fue anunciada a inicios de año, con Roger Ross Williams como el director y Gael García Bernal como el protagonista, finalmente verá la luz el próximo 22 de septiembre, por Prime Video.

En su momento se dio a conocer que preparaban una película sobre la vida de “Cassandro”, un luchador que el cineasta denominó como queer, debido a que su historia era un reflejo de la comunidad LGBTIQ+ por la aceptación y dejar atrás la estigmatización que padecían. Así, la lucha se trasladaba del ring a la vida real.

El mismo Gael García Bernal declaró en el Festival de Cine de Sudance, -donde se presentó la película- que aceptó interpretar Cassandro debido a que se sintió cautivado por la historia, “me interesó representar ese mundo en donde la gente no es de aquí ni de allá… ese estilo de vida tan peculiar, su color, su música y más allá de eso, Cassandro en su búsqueda de identidad para encontrarse a sí mismo”.

