5 series de drama y romance para engancharse

5 series de Netflix con tramas dramáticas para procesar

Si algo tienen en común estas series de drama y romance es que cuentan con historias llenas de enredos, personajes que amarás y odiarás en capa episodio, además de situaciones que te harán llorar en más de una ocasión.

1. Gossip Girl (2007-2012)

Esta serie de drama y romance sigue la vida de un grupo de adolescentes multimillonarios que forman parte de la elite de Manhattan, quienes se ven envueltos en diferentes rumores que circulan en un blog de internet que es escrito por un autor que se autodenomina como Gossip Girl.

Gossip Girl se lanzó en 2007, cuenta con seis temporadas disponibles en Netflix, HBO Max y Prime Video, además de un reboot con el mismo nombre, que puede verse en HBO Max.

2. Friends (1994-2004)

Friends sigue las aventuras y desventuras profesionales y amorosas de seis amigos veinteañeros: Rachel (Jennifer Aniston), Monica (Courteney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Ross (David Schwimmer), Chandler (Matthew Perry) y Joey (Matt LeBlanc), quienes vivien en Manhattan durante la época de los años 90.

La serie cuenta con más de 200 episodios, ya que consta con 10 temporadas, que encontrarás disponibles en HBO Max y Prime Video.

3. Grey’s Anatomy (2005-)

Otra de las series de drama y romance favoritas es Gray’s Anatomy, una historia que trata sobre Merdith Grey, la hija de una cirujana famosa que hace todo lo posible por mantener una buena relación con sus compañeros en el hospital de Seattle.

Grey’s Anatomy estrenará su temporada número 19 próximamente, a través de Star+.

4. How I Meet Your Mother (2005-2014)

Ted Mosby recurre a diferentes flashbacks para contarle a sus hijos las aventuras y malentendidos que vivió junto a sus cuatro mejores amigos para conocer a su madre.

How I Meet Your Mother cuenta con 9 temporadas que se encuentran disponibles en Star+. Y gracias al increíble éxito alcanzado, se creó un spin-off titulado como How I Meet Your Father (2022), el cual también podrás ver a través de Star+.

5. Sex and the city

Sex and the city es una de las series de drama y romance que no podía faltar en este listado. Su historia trata sobre una columnista llamada Carrie Bradshaw (Parker) y sus tres mejores amigas: Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte York (Kristin Davis) y Samantha Jones (Kim Cattrall) quienes, capítulo a capítulo intentan lidiar con el hecho de ser mujeres durante la década de los años 90.

Sex and the city posee 6 temporadas, 2 películas, un documental y un spin-off llamado And Just Like That… que consta de dos temporadas.

