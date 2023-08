‘And Just Like That…’ se prepara para una tercera temporada

5 series de drama y romance para engancharse

Tras el éxito obtenido con la segunda temporada de And Just Like That… , el productor ejecutivo de la serie Michael Patrick King confirmó la renovación de este título para una tercera entrega.

A propósito de la noticia, la jefa de contenido original de la serie mencionó a través de un comunicado que And Just Like That… se ha colocado en el puesto número 1 entre las Max Originals y que se ha convertido en una de las más vistas hasta la fecha.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis en ‘And Just Like That…’. Foto: Cortesía de HBO Max.

Asimismo, aseguró que están impacientes de que el público descubra hacia dónde serán conducidos los personajes neoyorquinos a lo largo de la tercera temporada. Pero, a pesar de esta gran noticia no se ofrecieron detalles sobre la trama de la nueva historia y tampoco se reveló qué actores formarán parte de la misma. Sin embargo, se estima que pronto se den a conocer más detalles.

Sobre la segunda temporada

La segunda temporada de And Just Like That… se estrenó el pasado 22 de junio, constó de 11 episodios y llegará a su fin este jueves 24 de agosto, a través de HBO Max.

Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Kristin Davis (Charlotte York), Sara Ramírez (Che Diaz), Sarita Choudhury (Seema Patel), Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), Karen Pittman (Dra. Nya Wallace), Mario Cantone (Anthony Marentino) y David Eigenberg (Steve Brady) son algunos de los actores que conforman la serie.

Sarah Jessica Parker y Cynthia Nixon en ‘And Just Like That…’. Foto: Cortesía de HBO Max.



And Just Like That… fue creada por Darren Star y está basada en el libro Sex and the City de Candace Bushnell. Si aún no la has visto, encontrarás todos los episodios disponibles en HBO Max.

