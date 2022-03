Óscar 2022: ‘CODA’ y los momentos con los que conquistó la noche

“CODA: Los sonidos del silencio”, se colocó como la película que se llevó la noche de la 94a premiación de los premios de la academia.

A continuación te presentamos los momentos icónicos en que CODA hizo su aparición en los premios Óscar 2022.

CODA: Mejor Película

Philippe Rousselet y los miembros del elenco y el equipo ganaron el premio a la Mejor Película por ‘CODA’ en la 94 Entrega Anual de los Premios de la Academia. 27 de marzo 2022. Foto: © Neilson Barnard / Getty Images.

CODA, a través de un guión que inspira el poder de seguir los sueños a través de la música, sorprendió con el Óscar a mejor película. Por si no la has visto te compartimos el trailer de este drama y el lugar donde podrás verla vía streaming.

Troy Kotsur: Óscar al mejor actor de reparto por CODA

Troy Kotsur gana premio al Actor de Reparto por ‘CODA’ de Youn Yuh-jung. 27 de marzo 2022. Foto: © Neilson Barnard / Getty Images.

Troy Kotsur consiguió el Óscar al mejor actor de reparto por su papel en “CODA” y se convierte, a sus 53 años, en la segunda persona sorda en ganar este reconocimiento, tras su compañera en esta película Marlee Matlin, que lo logró en 1987 con “Children of a Lesser God”.

El estadounidense Kotsur pugnaba con Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”); Jesse Plemons (“The Power of the Dog”); Ciarán Hinds (“Belfast”) y J.K. Simmons (“Being the Ricardos”).

“Le dedico este premio a toda la comunidad de sordos”, comunicó en lenguaje de signos Kotsur tras recibir la estatuilla.

Una idea que ha querido enfatizar agradeciendo a las personas que “dan oportunidades” a los que tienen una discapacidad auditiva: “Estoy aquí por vosotros”.

Kotsur estudió actuación en la Universidad Gallaudet (Washington), tras lo que salió de gira con la compañía de actores sordos National Theatre of the Deaf.

Foto: EFE/EPA/DAVID SWANSON.

El discurso de Kotsur fue tan emotivo como acostumbraron los anteriores en esta temporada de premios en la que ha arrasado con los galardones más importantes, a excepción de los Globos de Oro.

“Es increíble estar aquí, como también lo ha sido este viaje que ahora reconoce la Academia”, dijo el actor, quien se mostró sorprendido de que la película haya llegado “a todo el mundo, e incluso a la Casa Blanca”.

Su carrera comenzó con “Of Mice and Men” en 1994 y desde entonces Kotsur ha actuado en unas veinte producciones con Deaf West, una compañía de teatro sin ánimo de lucro.

El intérprete también quiso acordarse de sus familiares, que no pudieron acudir a la gala, para quienes lanzó un mensaje: “Miradme, lo he conseguido”.

En esta línea, Kotsur hizo hincapié en la influencia de su padre en su carrera con un recuerdo específicamente para él: “Gracias, papá, siempre serás mi héroe”.

CODA: Mejor Guión adaptado

Sian Heder obtuvo el premio a Mejor Guión Adaptado por la cinta “CODA”. 27 de marzo 2022. Foto: © Neilson Barnard / Getty Images.

El mejor guion adaptado es un premio que se otorga por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos a los escritores y/o guionistas que presenta en cine pero siempre inspirado de otro medio, como libros, obras de teatro, etc…

Sian Heder recibió el Óscar a mejor guión adaptado en la 94a entrega de los Premiso Óscar.

Con información de EFE.

