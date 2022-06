Corona Capital anuncia cartel y fechas 2022

La espera terminó, el Corona Capital anunció este jueves 9 de junio el cartel y las fechas oficiales de la edición 2022. Entre los artista invitamos encontraremos a: Phoebe Bridgers, Raveena, Remi Wolf, Run The Jewels, Sad Night Dynamite, Sevdaliza, Sofía Valdés, Spacey Jane, Spoon, Surf Curse, Surf Mesa, The 1975 y más.

Entre las bandas que se presentarán también se encuentran: The Altons, The Church, The Jungle Giants, The Kooks, Two Door Cinema Club, Underscores, Viagra Boys, Wallows, White Lies, X Ambassadors, Yeah Yeah Yeahs, Artick Monkeys, Miley Cirus, Lil Nas, Paramore y los esperados My Chemical Romance.

¿En dónde y cuándo?

El festival más grande de rock y música alternativa de México constará, por primera vez en la historia, con tres días de celebración. Se llevará a cabo del 18 al 20 de noviembre. La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales oficiales del evento.

Como en ediciones anteriores, el Corona Capital tendrá lugar en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. La preventa de boletos estará disponibles a través de Ticketmaster a partir del 13 y 14 de junio.

Las expectativas sobre el evento para este año fueron muy grandes, luego de que se especuló la filtración del cartel, debido a una publicación que realizó Spacey Jane en su cuenta de twitter oficial. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la edición 2022 sí cumplió con lo esperado y trajo consigo a diferentes bandas aclamadas.

Corona Capital edición 2021

En la edición 2021 del Corona Capital estuvieron presentes artístas de la escena musical como: Twenty One Pilots, LP, Aurora, Boy Pablo, Alaina Castillo, St. Vicente, Tame Impala, Disclousure, The Kooks, Rüfüs Du Sol, Royal Blood y The Bravery, solo por mencionar algunos.

En esa ocasión, el evento se llevó a cabo del 20 al 21 de noviembre en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez en donde más de xxx se dieron cita. A lo largo de sus 11 ediciones, el Corona Capital ha contado con la presencia de bandas como Twenty One Pilots, Artic Monkeys, Foo Fighters, Pixies, Interpol, The Chemical Brothers, New Order, Portishead, Blondie, The Libertines, entre muchas otras. ¿Estás listo para el Corona Capital 2022?

