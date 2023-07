Devoción artística con Gabriela Cartol

#DeNuestraRevista: Creatividad a flor de piel

Cada vez que Gabriela Cartol tiene que dar vida a un personaje, se entrega a comprender su complejidad y comportamiento para ejercer su profesión. Gracias a esta introspección, la actriz ha realizado interpretaciones magistrales.

El primer personaje que interpretó fue Ángeles Miguel para la cinta La tirisia (2014), de Jorge Pérez Solano, con la cual debutó en el cine y logró su primera nominación a los Premios Ariel, en la categoría de Actriz Revelación. “Me tocó la fortuna de ser dirigida por alguien que respeta el oficio; por una persona que me hizo entender la actuación desde otro lugar: desde la perspectiva de la cámara”, comenta, agradecida por esa oportunidad.

Luego de participar en varios proyectos, Gabriela asumió el protagónico de La camarista (2018), de Lila Avilés, película que marcó un antes y un después en su carrera. Este filme dio a la actriz (originaria de Acapulco, Guerrero) su “título en la industria cinematográfica” y el respeto internacional a su trabajo.

Gabriela Cartol. Foto: Juan Bautizta, Dirección creativa: Índigo Talent MX, Stylist: Elié Rodriguez MUA: Fabiola Galván, Total look: COS, Joyería: Bvlgari



Ella reconoce que el papel le demandó mucha precisión, ya que debía dominar diferentes técnicas hasta ponerse en la piel del personaje y trasmitir su esencia. A la postre, su empeño y talento rindieron frutos. La película fue seleccionada para representar a México tanto en los premios Oscar como en los Goya de 2019, y ese hecho la puso en los ojos del mundo, además de llevarla a cosechar numerosos reconocimientos.

Con su interpretación de Eve, Gabriela ganó el premio a Mejor Actriz Iberoamericana, en el Festival Internacional de Cine de la Orquídea, en Cuenca, Ecuador; y, posteriormente, el galardón del jurado a Mejor Actriz, en el Festival de Cine y de la Memoria Común de Nador, en Marruecos.

Fue así que acarició sus primeros proyectos fuera de México: primero, con la serie El refugio, producida por Fábula y filmada en Santiago, Chile; después llegó The Resort (2022), serie de suspenso y comedia que le impuso nuevos desafíos. Tras haber sido seleccionada para personificar a Luna, le notificaron que estaría en un callback para demostrar a altos ejecutivos de la NBC que ella era la indicada para el papel. “Di lo mejor de mí ante las seis personas más importantes de la plataforma y me gané el papel. Ése, para mí, ha sido uno los mayores triunfos de mi carrera, junto con La camarista”, afirma, con notable alegría.

“Hay algo en la actuación que se llama ritmo… y es muy difícil. Si el ritmo se cae, nada funciona. Y los gringos van a mil por hora. Entonces, mantenerme a la altura y hacerlo en inglés, para mí implicó un gran reto”, apunta.

Foto: Juan Bautizta, Dirección creativa: Índigo Talent MX, Stylist: Elié Rodriguez, MUA: Fabiola Galván, Total look: COS Joyería: Bvlgari



UN LIBRETO DE SUEÑOS

Gabriela Cartol revela que uno de sus más ambiciosos sueños es trazar un camino para las futuras generaciones de histriones. Para lograrlo, emprendió un proyecto llamado “Rostros Emergentes”. Señala: “Nace de la necesidad de orientar y brindar un acompañamiento a los nuevos talentos ante la desinformación y la ignorancia. Porque, cuando empiezas, no sabes cómo funciona un sindicado, ni a qué sí y a qué no tienes derecho”.

Además de abanderar esta causa, la actriz se desempeña como docente, profesión que heredó de su familia y que no quiere abandonar, sin importar hasta dónde llegue, porque, a través de ella, pretende reflexionar y cuestionar diferentes aspectos de la vida.

EN LA MIRA

Pronto podremos ver a Gabriela Cartol en Pancho Villa, la serie, que se estrenará a mediados de julio a través de Star+. En esta producción interpretará a María de la Luz Corral Fierro, “Lucita”, esposa legítima de Pancho Villa. Y aunque la actriz admite que no ha tenido la oportunidad de verla, asegura que el público estará cautivado con la trama desarrollada en esta historia.

A cinco años del éxito global de La camarista, ella se muestra decidida a seguir explorando diferentes aristas de la cinematografía, motivo por el cual no descarta incursionar en la dirección y en los guiones. “Hay tanto por hacer, que siento que no me va a alcanzar la vida”, finaliza, con un tono de emociones encontradas.

Foto: Juan Bautizta, Dirección creativa: Índigo Talent MX, Stylist: Elié Rodriguez, MUA: Fabiola Galván, Total look: COS, Joyería: Bvlgari



