DeNuestraRevista: Creatividad a flor de piel

Al pedirle elegir una palabra que lo defina en el presente, Mauricio Ochmann responde, contundente: “reinventándome”. A punto de cumplir tres décadas como actor, el también productor de origen estadounidense ahonda en su sentir y pone nombre a sus nuevas pasiones: “Estoy encontrando interés en la escritura, la música y el desarrollo y la producción, tanto de películas como de series”.

La agenda laboral de Mauricio luce llena el resto de 2023. Y anunciar la llegada al mundo del streaming de sus producciones lo llena de entusiasmo. Entre ellas, destacan Amigos hasta la muerte, a cargo de Onírica Films, su casa productora. Ésta es una película hecha en coproducción con la compañía española Medio Limón, y se estrenará a través de Amazon en México y el resto de Latinoamérica, además de Estados Unidos y España.

También a través de este gigante del mundo del entretenimiento se hará el lanzamiento del thriller El diario. En tanto, la segunda temporada de la serie Las bravas llegará a través de HBO Max. Esto, sin contar la promoción del filme Mamá o papá, comedia familiar producida por Videocine.

Total Look: Reloj Bvlgari Octo Finissimo. Brazalete y collar Bvlgari Serpenti.

Saco, Lardini en Silver Deer. Pantalón, PT Torino en Silver Deer.

Fotografías de Santiago Ruiseñor

Dirección creativa y estilismo, Something Wonderful Studio

Si bien el alcance de sus proyectos en puerta es global, la verdadera meta que persigue el actor dista mucho de perpetuar la fama internacional que lo acompaña desde hace décadas. Lo que realmente quiere es explorar nuevos terrenos creativos alineados con sus inquietudes para propiciar una reflexión colectiva.

“Mi sueño más grande como creativo es seguir desarrollando proyectos que dejen algo de introspección en el público, más allá de entretener. Quiero seguir creando historias, tanto en lo audiovisual y cinematográfico como en la composición y en lo musical”, afirma, convencido.

Un proyecto que ilumina su rostro con el simple hecho de mencionarlo (y que responde a esa ruta descrita por él mismo que traza su reinvención profesional y personal) es aquel que marcará su debut como director: Tocando fondo. Así lo revela a Forbes Life: “Es un largometraje que quiero dirigir. Es muy personal, por ser una idea original mía, que tiene más de 10 años en proceso, y cuenta con un guion sólido. Digamos que éste es mi passion project y opera prima en el puesto de director”.

Lograr dirigir un proyecto tan personal, acuñado con esmero, representa un punto culminante en el camino labrado con paciencia tras muchos años inmerso en el mundo del entretenimiento. Gracias a ello, hoy acaricia, finalmente, la materialización de un anhelo que lo mantiene despierto al menos desde hace una década, cuando creó su casa productora de la mano de Eduardo Canto.

Actualmente, Onírica Films (compañía especializada en la producción y post producción de material audiovisual, particularmente en el medio publicitario) prepara su incursión en el cine, en línea con su plan maestro.

Mauricio no olvida el momento en el que supo que su vida habría de desarrollarse en la esfera artística, no obstante el paso del tiempo. “La verdad es que me sucedió desde muy pequeño. Tenía cinco años cuando fui parte de una obra de teatro infantil en la escuela, siendo un pingüino en la obra Mary Poppins.

Me acuerdo, como si hubiera sido ayer, cuando me estaba poniendo esa botarga y diciendo: ‘Esto es lo que quiero hacer siempre’. Todo mundo a mi alrededor decía que cambiaría de opinión, pero la verdad es que, desde ese día, nunca dejé de tener pasión por la actuación. Así fui haciendo distintas obras de teatro durante la escuela hasta que, a los 16 años, empecé profesionalmente”.

Mauricio Ochmann protagoniza la portada de Forbes Life.

Total Look: Traje, Lardini en Silver Deer. Reloj, Bvlgari Octo Finissimo. Brazalete y anillos, Bvlgari Serpenti.

Fotografías de Santiago Ruiseñor

Dirección creativa y estilismo, Something Wonderful Studio

El actor revela un rasgo de su personalidad que ha sido fundamental en su camino al éxito: seguir su instinto y hacer sólo aquello que lo apasiona verdaderamente. Esto, a la luz del tiempo, le condujo al entendimiento de un principio que hoy rige su vida: ser congruente consigo mismo. Esta convicción, afirma, permea en todas las áreas de su existencia. “He aprendido que el hoy es resultado de las decisiones que hemos ido tomando en el pasado; así que, al ser congruente y honesto conmigo mismo, logro [vivir] un buen presente”, reflexiona en voz alta.

Al hablar de sus fuentes de inspiración recurrentes, el también productor destaca aquellos aspectos que no sólo han marcado su evolución como profesional, pues también han sido esenciales en su crecimiento como ser humano: “Me inspira la vida, el estar vivo. También el poder sentir; el representar y dar vida a personajes contando historias, creando. Eso es lo más importante: mantener viva la parte creativa dentro de mí, no sólo para contar historias, sino para vivir con propósito”.

LA REINVENCIÓN DE LA CARRERA ARTÍSTICA DE MAURICIO OCHMANN COINCIDE CON LA CELEBRACIÓN DEL 75 ANIVERSARIO DE UNA DE LAS COLECCIONES DE ALTA JOYERÍA MÁS RELEVANTES DEL MUNDO: SERPENTI, DE BVLGARI

EL VALOR DE LA CREATIVIDAD

La reinvención de la carrera artística de Mauricio Ochmann coincide con la celebración del 75 aniversario de una de las colecciones de joyería más relevantes del mundo: Serpenti, de Bvlgari. El resultado de esta coyuntura deriva en una colaboración entre la casa romana y el actor, lo cual acarrea satisfacciones a la vida de un hombre que, en su vida personal, considera que las joyas le brindan la posibilidad de acentuar sus pasiones.

“Es un honor que Bvlgari me haya invitado a colaborar. Para mí, además de ser una marca que me gusta desde hace muchos años, el ser parte de este 75 aniversario me llena de agradecimiento. Es, de verdad, un placer formar parte de esta colección”, afirma, tras posar para la lente de Forbes Life, en una sesión que resalta su personalidad, además de mostrar sus claves de estilo y conectarlo con la esfera del lujo que distingue a Bvlgari.

Total Look: Dolce & Gabbana. Reloj, Bvlgari Aluminum. Brazalete, anillo y collar, Bvlgari Serpenti.

Fotografías de Santiago Ruiseñor

Dirección creativa y estilismo, Something Wonderful Studio

“Las joyas son un representativo de mí y de lo que me apasiona. Muchas veces traen una carga sentimental importante, y otras, [las uso] por gusto. Soy muy selectivo en las joyas que me pongo”, revela, antes de agregar que sus piezas favoritas de Serpenti para hombre son la pulsera y el anillo Viper en oro blanco, mientras que las joyas femeninas que más disfruta son el collar Serpenti Viper (también en oro blanco) y el anillo Serpenti Seduttori. Es así como el universo de la alta joyería permite a Mauricio Ochmann celebrar su empoderamiento creativo.

Y es él mismo quien establece su concepción del poder en el sentido más amplio: “El poder es la fuerza interior que emana de mí y me da contención y sabiduría para accionar en todas las áreas de mi vida. Entre más trabajo a nivel interno y más me conozco, más responsabilidad y poder adquiero”.

Una nueva pregunta culmina la charla entre Mauricio Ochmann y Forbes Life: Se le cuestiona como vislumbra su vida dentro de 10 años. Su respuesta da cuenta de su esencia personal: fiel a la búsqueda constante del autodescubrimiento y empuñando el concepto de la reinvención como una meta que propicie un crecimiento personal y profesional volcado a lo significativo: “Me observo igual de aventurero y ‘entrón’ para la vida, siguiendo en el arte del autoconocimiento; porque si algo sé es que uno nunca deja de descubrirse y de conocerse. Así que, bienvenido ese Mau dentro de 10 años: aventurero, apasionado y enamorado de la vida”.

