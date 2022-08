Día del Internauta: películas que hablan sobre el poder de la web

Cada 23 de agosto se celebra el Día del Internauta y se conmemora el nacimiento de la primera página de internet, así que para generar conciencia sobre el uso que le damos a la web, aquí te dejamos una lista de películas, calificadas por IMDb, que seguro te harán pensar en la forma en la que utilizas tus datos.

Searching (2018)

Cuando la hija de David desaparece,este hace todo lo posible para encontrarla, pues sabe que ella no pudo huir de su casa sin motivo alguno. Así que busca diferentes pistas, a partir de los múltiples rastros digitales que existen.

Esta investigación lo hace escudriñar en la computadora de su hija y en las redes sociales de la misma, para develar este gran misterio. Esta cinta muestra cómo la web y la tecnología pueden funcionar como una herramienta muy poderosa.

Desconexión (2012)

Desconexión es un thriller que reúne diferentes historias, en donde se reflejan los peligros a los que están expuestos los internautas, cuando comparten su información y navegan por la web.

Aquí conocerás a un abogado que pasa mucho tiempo en su teléfono, a una pareja que deja sus secretos expuestos en la red, un policía que lucha contra el acoso que genera su hijo a través de internet y una periodista que cree haber encontrado el reportaje de su vida.

Deep Web (2015)

Otra producción que no te puedes perder este Día del Internauta es el documental Deep Web, el cual, escarba en la parte más oscura del internet, en donde supuestamente no existe un control por parte de la ley y suele utilizarse para llevar a cabo distintos comercios ilegales.

A través de este largometraje, el director Alex Winter, entrevistó a diferentes hackers, políticos y criminales para que en conjunto explicarán cómo opera esa parte de la web y cómo se puede hacer para mantener la seguridad y la privacidad de los datos.

Snowden (2016)

Edward Snowden se une a la NSA (Agencia de Seguridad Nacional) y descubre la existencia de un programa de vigilancia mundial, el cual era utilizado por la misma agencia para vigilar a millones de personas en todo el planeta.

Lo más espeluznante de esta historia es que se trata de un hecho real, ya que la cinta se basa en el libro The Snowden files. The inside story of the world’s most wanted man, publicado en 2014.

La red social (2010)

Esta película narra la historia de cómo fue que se creó Facebook, la red social más conocida a nivel mundial. En ella se puede ver a Mark Zuckerberg en sus años universitarios, cuando inventó un blog en el que logró proyectar la vida social de las personas.

Sin embargo, esta gran historia también relata los retos que Zuckerberg tuvo que enfrentar y qué mejor momento para conocer todos estos detalles, que el Día del Internauta.

