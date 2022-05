Día Internacional de la hamburguesa: Datos interesantes, maridaje y 3 estilos icónicos

El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, un platillo muy famoso a nivel mundial, que ha ido evolucionado a lo largo del tiempo y que ofrece una gran oferta gastronómica.

Suscríbete a nuestro newsletter semanala aquí

La palabra «hamburguesa» proviene de Hamburgo, Alemania. No obstante, se desconoce en dónde surgió la receta de tal platillo. Algunas personas se la atribuyen al chef estadounidense Louis Lassen, pero otras argumentan que nació en Alemanía, con una receta que involucra filetes de carne entre dos panes.

El consumo de las hamburguesas en México

De acuerdo con Euromonitor, entre 2017 y 2022 el valor de las hamburguesas ha experimentado un crecimiento del 16% en México, esto se debe al estilo de vida de las audiencias más jóvenes, especialmente al de los Millennials. Durante los últimos años se ha descubierto que las nuevas generaciones buscan variedad de opciones en el menú y que prefieren experiencias que combinen los sabores.

Foto: Chili’s

Datos de Information Resources Inc., una firma de investigación de mercado que se encuentra en Chicago, señalan que los jóvenes prefieren hamburguesas con diversos condimentos, aderezos, proteínas e ingredientes que potencialicen el sabor y la textura.

Esto explica porque existe una gran variedad de este platillo, el cual es capaz de responder a los gustos de todas las personas. Actualmente existen hamburguesas clásicas, con ingredientes usuales como la salsa BBQ, el guacamole, el tocino y el camarón pero también con ingredientes extravagantes.

Las 3 hamburguesas icónicas

Al hablar de hamburguesas icónicas no podemos dejar de lado a la más cara del mundo, la cual tiene un precio de 2.050 euros. Una obra del chef Diego Buick que se compone de diferentes ingredientes como: trufa blanca, tomates exportados de Japón, vainilla de Madagascar y láminas de oro comestible, ¿te atreverías a probarla?

Por otra lado, existe una hamburguesa con toques dulces, algo que difícilmente puede encontrarse, hablamos de la hamburguesa ‘Ariel’, creada por The Bird, una bar que se encuentra en Berlín. La receta se compone de salmón, hierbas secas, espagueti meersalz, ensalada de pepinos con grosellas, eneldo, pimienta rosa y un toque de frutos rojos. View this post on Instagram A post shared by The Bird 🍔 (@thebirdinberlin)

También existen opciones vegetarianas como la ‘Superiority Burger’, una hamburguesa que se encuentra en el East Village de Nueva York. Quienes la han probado afirman que no perciben alguna diferencia respecto a las hamburguesas tradicionales, a pesar de que su filete está hecho de mezclas vegetales.

Aunque es común acompañar las hamburguesas con refresco, jugos o malteadas, también se puede recurrir a los maridajes con vinos mexicanos.

El maridaje ideal para una hamburguesa

El Consejo Mexicano Vitivinícola ofreció diferentes maridajes, de acuerdo con la variedad de hamburguesas que existen, para que puedas celebrar el el Día Internacional de la Hamburguesa.

Si quieres degustar una hamburguesa con tocino y salsa BBQ lo mejor es acompañarla con un Don Leon Linde Shiraz, debido a que su acidez de taninos maduros suaves, con aroma a frutos rojos y notas de madera podrá resaltar las notas especiadas.

Cuando elijas una hamburguesa con salmón, puedes maridarla con el Vino Rosado de San Juanito Malbec, un vino que contiene frutos negros maduros que le brindarán balance y permanencia a tu paladar.

Descubre más:

3 Pueblos Mágicos para los verdaderos amantes del vino

Vinos mexicanos que destacan por su creatividad y talento

En cambio, si prefieres las opciones vegetarianas, puedes optar por un De Cote Atempo Chardonnay, el cual destaca por sus aromas frutales con variedades de piña, durazno, peras, manzana y rosas blancas.

El maridaje con vinos resulta una excelente opción ya que te permite digerir las grasas y resaltar el sabor de los ingredientes, así que ahora ya sabes de que manera celebrar el Día Internacional de la Hamburguesa.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter