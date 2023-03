‘El Grito de las Mariposas’, la propuesta de Star+ para el Día Internacional de la Mujer

Un baile incómodo entre Minerva Mirabal y Rafael Trujillo se convierte en una escena icónica de ‘El Grito de las Mariposas’, la cual se estrena este 8 de marzo por Star+, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La serie está inspirada en la vida de la icónica activista dominicana y sus hermanas, quienes fueron asesinadas el 25 de noviembre de 1960 a manos de la dictadura de Rafael Trujillo.

Mientras la cámara planea por la playa de Puerto Plata, poco a poco el espectador descubre un auto en la carretera en la cual van las tres mujeres, poco antes de ser detenidas por un retén militar; para después trasladar la historia a San Sebastián, España, en 1999, en donde una escritora y experiodista se encuentra con Arantxa Oyamburo, una española amiga de la infancia de este personaje, quien “persiguiendo sus sueños elige el camino falso y coquetea con el régimen, el cual la termina destrozando”, comenta Juan Pablo Buscarini, productor de la serie en entrevista con Forbes Life.

Protagonizada por Sandy Hernández –actriz dominicana que interpreta a Minerva Mirabal–, la serie sigue la trayectoria de este personaje histórico, cuyo desenlace trágico la convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia de género y motivó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instituyera en 1999 el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

“‘El Grito de las Mariposas’ es un apasionante drama histórico inspirado en hechos reales, en el que el color del Caribe se entremezcla con el crimen, y la política, retratando con rigor la vida de una isla dominada por el régimen tiránico del dictador Rafael Leónidas Trujillo, alias el ‘Chivo’, quien gobernó República Dominicana desde 1930 hasta su asesinato en 1961”, así describe la historia la reseña de la serie, realizada por Pampa Films/Gloriamundi Producciones.

A decir de Buscarini, la idea de esta propuesta original surgió cuando en Rosario, Argentina (la ciudad en donde vive) estaban por inaugurar una plazoleta con un monumento a las hermanas. “Yo conocía acerca de ellas, pero no que la ONU había instaurado una fecha conmemorativa en función de su asesinato”.

Y cuando empiezo a investigar –comenta– me doy cuenta que no existía nada muy relevante en torno a ellas y me pareció interesante, porque, dice: “si estas mujeres hubieran sido anglosajonas ya se habrían hecho siete películas en Hollywood y tres series, pero como son dominicanas no tienen ese reconocimiento universal que sí les dio la ONU”. Entonces, “cuando se las propuse encontramos una receptividad inmediata con la gente de Disney”, recuerda el entrevistado.

Para producir la serie de 13 capítulos recurrieron a distintos libros, entrevistas y a la literatura de esa época. “La Fiesta del Chivo, por ejemplo, es una novela muy divertida que pinta muy bien el clima de la época, pero apenas hace referencia a las hermanas Mirabal.”

En tanto, durante la preparación del personaje, Sandy Hernández no sólo vio distintos documentales y leyó todo lo que había referente a la activista, también tuvo oportunidad de conocer a su hijo y algunos de sus sobrinos, los hijos de sus hermanas fallecidas. “Fue tratar de buscar la mayor información para encarnarla de la mejor forma posible”, comenta en entrevista la actriz dominicana

El resultado es esta historia de ‘El Grito de las Mariposas’, en donde en esencia se cuenta la vida de Minerva Mirabal y su familia, pero ligada a la amistad que mantiene con Arantxa Oyamburu.

De Dominicana a Colombia

Si bien los sucesos ocurren en República Dominicana en los años 50 y 60, la serie se filmó en Santa Marta, Colombia.

Esto –aseguran Juan Pablo– fue por un tema de presupuesto y de cómo se manejan las producciones en Latinoamérica.

“En una serie contemporánea uno elige las locaciones libremente, pone la cámara y puede girar 360 grados, pero cuando haces época no tienes esa libertad”. Por ello, encontraron en Santa Marta las condiciones de preservación de la época para retratar el ambiente de Dominicana de mediados del siglo XX.

Otro componente importante para nosotros –sostiene– es la gran tradición que tiene Colombia de producción audiovisual, esto permitió dar vida a una serie de calidad internacional.

‘El Grito de las Mariposas’ estará disponible en toda Latinoamérica a través de Star+. Al igual que se podrá ver en Estados Unidos y Europa.

Para Juan Pablo Buscarini es un hecho casi inédito que una producción latinoamericana, con idioma original en español, tenga estreno global. “Y nos sentimos muy contentos con ello”, dice entusiasmado, además de hacerlo el 8 de marzo para coincidir con el Día Internacional de la Mujer, “que tiene mucho que ver con la temática de la serie”.

