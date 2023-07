‘Pancho Villa’, la serie que revive al líder revolucionario desde la complejidad humana

Toast for a Cause suma una mirada femenina para continuar su apoyo al cine mexicano

Devoción artística con Gabriela Cartol

Pancho Villa. El centauro del norte es la nueva serie de ficción de Star+ que recorre la vida de Doreteo Arango para mostrar cómo fue el líder revolucionario, partiendo desde sus inicios en el bandidaje hasta la emboscada que dio paso a su trágica muerte.

Es protagonizada por Jorge Jiménez, quien comparte créditos con actores como Pablo Abitia, Juan Luis Medina, Armando Hernández, Josue Guerra, Andrés Montiel, Marco Treviño, Dagoberto Gama y Gabriela Cartol.

Pancho Villa: El centauro del Norte. Foto: Cortesía.

Los principales desafíos

De acuerdo con Rafa Lara, el showrunner y director de la serie, la realización de Pancho Villa. El centauro del norte conllevó un gran desafío, en primer lugar porque la serie debía tener un trabajo profundo de investigación para contar la historia de un personaje tan imporatante, y por otro lado, porque a pesar de la solidez historica, debía cumplir con su principal función: entretener.

A lo anterior, se sumaba otro objetivo; hacer una serie que no sólo fuera de mexicanos para mexicanos, sino un contenido que fuera interesante para todo el mundo y que no sólo fuera de interés para aquellos amantes de la historia. Y conseguir este ambicio propósito no fue una tarea sencilla.

Las claves del éxito

En palabras de Rafael Lara, en el rodaje de la serie ocurrió magia, y la prueba de ello fue la fascinante interpretación que el actor Jorge Jiménez hizo, al dar vida a Pancho Villa.

Pero lograr tal interpretación tampoco fue una tarea fácil, tal como recuerda Jorge Jiménez, prepararse para su papel fue una trabajo exahustivo, debido a que se recaudó una gran cantidad de información para retratar al líder revolucionario.

Jorge A. Jimenez como Pancho Villa en la seerie ‘Pancho Villa: El centauro del Norte”. Foto: Cortesía.

Pero eso no fue todo, el actor también asegura que reunió diferentes imágenes de Pancho Villa para estudiar meticulosamente cada uno de sus movimientos, posturas y expresiones para construir un retrato fiel del icono revolucionario.

Lo último por hacer, fue trabajar en el tono de voz. “El era de Durango, pero también estuvo en Chihuahua, Coahuila y otros lugares, así que quise darle algunas tonalidades y modismos de cada región“, recuerda entusiasmado el protagonista.

Y finalmente, la magia sucedió cuando Jiménez unió todas las piezas; la información, el maquillaje, el vestuario y los revolucionarios en el campo de batalla, debido a que afirma que todos estos elementos en conjunto lo transportaron hasta la época revolucionaria.

“Jorge Jiménez fue poseído por el espíritu de Pancho Villa y lo van a percibir en cada segundo de nuestra serie Centauro del Norte“. Rafa Lara, showrunner y director de Pancho Villa. El centauro del norte

De acuerdo con el showrunner, Jorge también intepretó sus propias escenas de acción. “Viví cada batalla, practicamente sobreviví a cada escena. Era como, ten cuidado, agárrate del caballo, corre y dispara. Fue algo increíble“, retala emocionado el protagonista al recordar cómo fue recrear las batallas.

¿Héroe o villano?

Pancho Villa. El centauro del norte mostrará una nueva perspectiva del líder revolucionario, ya que explorará las múltiples capas de la leyenda para reconstruir al personaje desde la complejidad humana y entretejer su historia con la de un país que se encuentra en plena transformación. “Es una serie muy fresca que dibuja a un antihéroe, a un personaje de carne y hueso“, explica el director.

“Desde los guiones teníamos muy claro que debíamos aportar algo fresco”, puntualiza el director. Rafa lara, showrunner y director de pancho villa. el centauro del norte

La serie promete traer una historia profunda y humana que mostrará diferentes hechos históricos y figuras que fueron piezas clave, tales como: Porfirio Díaz, Francisco I. Madero, Venustiano Carranza y Álvaro Obregón.

Veremos drama, historia y acción. Dudo que haya una serie latinoamericana con este nivel de acción de batallas. Lo van a disfrutar bastante. Jorge Jiménez, actor mexicano.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter