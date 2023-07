El regreso de Blade Runner

Además de ‘Barbie’ y ‘Oppenheimer’ éstas han sido las películas más taquilleras del 2023

EFE.- “Más humanos que los humanos”. Ese era el lema de los replicantes en “Blade Runner”, androides con apariencia de personas con los que la película invitaba a los espectadores a reflexionar sobre la eterna cuestión de si los robots pueden o no desarrollar una conciencia propia.

Ahora, en pleno auge de las inteligencias artificiales utilizadas para diversas tareas, la mítica saga regresa en forma de videojuego. Titulado “Blade Runner 2033: Labyrinth” promete desvelar las respuestas a algunas incógnitas… Y plantear otras nuevas.

El sueño de los androides

Para comprender el origen de “Blade Runner” hay que remontarse a la novela de 1968 “Do Androids Dream of Electric Sheep?”, escrita por Philip K. Dick. Un libro de ciencia ficción que sumergió a los lectores en un futuro distópico donde la línea entre humanos y androides se desdibujaba.

Así, al igual que hicieron posteriormente las películas, la novela planteaba cuestiones existenciales y éticas que casi podrían considerarse proféticos, pues este debate no sólo ha perdurado hasta la actualidad, sino que ahora está más vivo que nunca.

A partir de la obra de Dick, Ridley Scott dirigió “Blade Runner” en 1982, ambientada en una distópico y futurista ciudad de “Los Ángeles”, con Edward James Olmos en el reparto y protagonizada por Harrison Ford en el papel de Rick Deckard, un “blade runner”, es decir, un cazador de “replicantes”, como se denomina a los androides con forma humana que existen en esa realidad.

Foto: “Blade Runner 2033: Labyrinth”, el nuevo videojuego que todavía no tiene fecha de salida, se ambientará entre medias de las dos películas/EFE

Una realidad en la que el mundo, oscuro y lluvioso, lleno de calles congestionadas, rascacielos gigantescos, neones y anuncios publicitarios flotantes; generaban una atmósfera opresiva que ha sido una de las características de la marca. Y en la que esos androides eran aparentemente indistinguibles de un ser humano.

Porque más allá de su reconocible estética, los planteamientos sobre la ética, la naturaleza y la tecnología son los que han hecho de “Blade Runner” una película de culto no sólo dentro de la ciencia ficción sino de las reflexiones filosóficas, la más importante de ellas: ¿qué es lo que nos hace humanos? Ahí radica todo.

Por eso, no es de extrañar que la franquicia se expandiera a otros formatos, como novelas, cómics y videojuegos. Además, en 2017 tuvo una secuela cinematográfica dirigida por Denis Villenueve, “Blade Runner 2049”.

Esta segunda película, protagonizada por Ryan Gosling y con Ana de Armas en el reparto, sumergía a los fans de la saga en un mundo todavía más desolador y tecnológicamente avanzado, que recordaba a otras obras y videojuegos del género como “Ghost in the Sell”, “Cyberpunk 2077”, “Detroit Become Human” o “Black Mirror”.

Foto: .-“Blade Runner 2033: Labyrinth”/EFE

El regreso de los replicantes

Sin embargo, igual que hubo que esperar muchos años entre una y otra película, los fans de “Blade Runner” contaban con que en esta ocasión la espera fuese menor, pues había planes de una serie de Amazon Prime Video, “Blade Runner 2099”.

Pero la huelga de guionistas en Hollywood ha obligado a que esta nueva entrega, prevista para rodarse en 2023, haya retrasado el comienzo de su rodaje hasta la próxima primavera de 2024.

Como aliciente para la espera, la serie estará producida por Ridley Scott y dirigida por Jeremy Podeswa, uno de los directores de “Game of Thrones”. Aunque, por ahora, no se sabe mucho más sobre el reparto o la trama.

Foto: .-“Blade Runner 2033: Labyrinth”/EFE

Mientras tanto, los seguidores de la saga pueden alegrarse ante otra noticia: los replicantes regresan en formato videojuego por primera vez en 25 años, desde el videojuego homónimo “Blade Runner” de 1997.

Este nuevo lanzamiento llevará como título “Blade Runner 2033: Labyrinth” y, efectivamente, estará ambientado entre medias de las dos películas, permitiendo a los jugadores descubrir en profundidad lo que ocurrió durante los años intermedios.

Hay una premisa, una pregunta a responder: “¿qué hace un ‘Blade Runner’ cuando ya no quedan replicantes que cazar?”, reza en la descripción de Annapurna, desarrolladora del juego.

Todavía no han confirmado una fecha de salida, pero sí han informado que estará disponible en “PC y consolas”. Por el momento, se desconocen más detalles de la trama, aunque sí se sabe que será canon, o del género del videojuego.

Foto: .-“Blade Runner 2033: Labyrinth”/EFE

Pero a juzgar por el trailer de presentación, será más un título de investigación que de acción. Aunque capta la oscura esencia, futurista pero decadente, de la franquicia.

Así pues, parece que, con un poco de paciencia, pronto podrán averiguar más sobre aquellos que son, en sus propias palabras, más humanos que los humanos. Porque a “Blade Runner” le quedan años para rato.

