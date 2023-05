Pedro Pascal podría formar parte de la secuela de ‘Gladiador’

Paramount prepara una secuela de la cinta Gladiador (2000) y Pedro Pascal podría unirse al reparto de esta producción que será dirigida por Ridley Scott (Blade Runner 1982). Te contamos todos los detalles que se saben hasta el momento.

Pese a que ya se develaron algunos detalles de este film, todavía no se ha confirmado cuál será el título del mismo, ni los detalles sobre la trama que perseguirá la historia.

Sobre la producción

Como ya se había mencionado, la secuela de Gladiador será dirigida por Ridley Scott, quien además figurará como productor junto a Michael Pruss, Douglas Wick y Lucy Fisher. El guion estará a cargo de David Scarpa y la dirección de fotografía será un trabajo de John Mathieson, Arthur Max y Janty Yates.

¿Quiénes formarán parte del reparto?

Por el momento sólo se ha confirmado la participación de actores como Paul Mescal, Barry Keoghan, Joseph Quinn, Connie Nielsen y Denzel Washington. Aún se espera que se corrobore la incorporación del protagonista de The Last of Us (2022), a quien también hemos visto en Juego de Tronos (2011-2019) y The Mandalorian (2019).

Aunque no se tiene claro qué personaje podría tener Pedro Pascal, se sabe que Joseph Quinn dará vida a Caracalla, un emperador romano; Paul Mescal será una versión adulta de Lucius, el hijo de Lucilla, quien nuevamente será interpretada por Connie Nielsen.

Fecha de estreno

De acuerdo con Paramount Pictures la secuela de Gladiado podría llegar a finales de noviembre de 2024.

Gladiador

Gladiador, el metraje dirigido por el mismo Ridley Scott y protagonizado por Russell Crowe (Los miserables 2012) en 2010, se convirtió en una de las películas más taquilleras de ese año. Además ganó cinco premios Oscar en categorías como Mejor Película, Mejor Actor, Mejor Diseño de Vestuario, Mejores Efectos Visuales y Mejor Sonido.

