Noah Jupe revela detalles de ‘The Undoing’ antes de su gran final

‘The Undoing’ ha hecho lo que pocas series, al mantener a sus seguidores atentos a su trama. La producción original de HBO nos envuelve en un thriller criminal como pocos, el cual espera su desenlace con su último episodio, protagonizado por Nicole Kidman, Hugh Grant y el joven actor Noah Jupe.

Antes de conocer el desenlace de ‘The Undoing’, el joven actor de tan solo 15 años de edad —que ha colaborado en importantes producciones en compañía de reconocidos actores—, comparte en entrevista los detalles de su papel interpretando a Henry Faser, hijo de los protagonistas.

Noah Jupe forma parte esencial en la trama. Su papel conforma el núcleo de la que, para muchos, es la familia perfecta, pero a la que una muerte violenta le desencadena terribles revelaciones que afectarán el destino de los miembros de la familia. Grace, el personaje de Nicole Kidman, tendrá que sortear las nuevas adversidades para poner en marcha su vida en compañía de su hijo dejando, de lado la confianza que tenía hacia su pareja.

Foto: Cortesía HBO.

El joven actor expresó su emoción por formar parte de esta trama, compartiendo que cuando recibió los guiones, leyó los primeros cinco episodios para conocer el desenlace. ‘The Undoing’ ha causado el mismo efecto en los seguidores que esperan el último episodio de la temporada, que promete sacar a la luz toda la verdad.

Entonces, cuando un actor lee por primera vez un guión, es como si la audiencia lo viera por primera vez. ¿Cómo fue eso?

Me encantaron los guiones. Mi mamá me dijo ‘aquí está el primero para que lo leas’ y lo leí bastante rápido en silencio, lo terminé y dije, ‘¿puedo leer el siguiente?’ Y el siguiente, y el siguiente, y terminé leyendo durante unas horas; me senté en mi sillón leyendo los cinco. Y luego, cuando terminé, fue, ‘Mamá, ¿puedo tener el episodio seis?’ Y ella dijo: ‘No tenemos el último, no nos lo han dado’.

Yo estaba como, “¡No! ¡No, no puedes hacerme esto!”, porque realmente quería saber quién lo hizo, porque obviamente, al final de las cinco, es algo importante para mi personaje Henry. Así que me preguntaba “¿Lo hice?” Así que estaba muy emocionado, porque de hecho pude leer el episodio seis en la lectura completa, así que lo leí con cada miembro del elenco haciendo su parte, y fue muy divertido.

¿Henry también tiene secretos?

Creo que Henry no necesariamente tiene secretos, pero guarda muchos secretos del resto de su familia. Y eso es lo que lo está matando por dentro: está callando algo por otra persona. Y en cierto modo, eso es peor que guardar un secreto. Si hay algo que has hecho que necesitas mantener en secreto, aún lo has hecho, mientras que Henry no ha hecho nada, pero realmente no quiere que nadie salga herido. Así que tiene algo que no es suyo, pero tiene que sujetarlo de alguna manera.

Foto: Cortesía HBO.

Es un elenco formidable. ¿Cuál fue tu reacción cuando descubriste que Nicole Kidman sería tu madre en la pantalla y Hugh Grant interpretaría a tu padre? ¿Estabas emocionado, intimidado, o las dos cosas?

Bueno, en primer lugar, en ese momento, la serie Big Little Lies era mi serie favorita absoluta. La estaba viendo cuando me preguntaron sobre esto. Así que ese dúo, David E. Kelley, que escribió Big Little Lies y Nicole, que está en él, estuvo detrás de The Undoing, fue simplemente fantástico.

Y luego, cuando escuché que Hugh estaba involucrado, fue un poco alucinante (risas). Y cuando llegué allí, con Donald (Sutherland) interpretando a mi abuelo, todo encajaba muy bien y yo estaba como, ‘Wow, esto realmente funciona’. Era un muy buen equipo y todos encajamos muy bien en el set.

¿Te gusta pasar algún tiempo con los otros actores con los que trabajarás antes de que las cámaras comiencen a grabar? ¿Pudiste salir con Nicole y Hugh?

Sí, y cuando lo piensas, nuestros personajes son una familia y tienes que llegar a conocer a esa persona, tienes que estar en el mismo nivel, porque en última instancia, es una cosa de dos vías; cuando estás haciendo una escena, están reaccionando entre sí. Por lo tanto, crear una conexión hace que sea más fácil entrar en escena, y hay menos incomodidad.

Noah Jupe forma parte del reparto de consagrados actores como la actriz ganadora de un Oscar Nicole KIdman. Foto: Cortesía HBO.

Eres inglés y vuelves a interpretar a un estadounidense ¿Disfrutas trabajando en el acento y eso es parte de encontrar el personaje?

Sí, es útil tener ese cambio creativo entre el personaje y yo. Y ahora me siento tan cómodo con el acento estadounidense. Cada vez que estoy cerca de una persona estadounidense, me deslizo hacia él, como inconscientemente; ni siquiera sé que lo estoy haciendo. Y para mí, tener un acento con el que trabajar es casi una ventaja en cierto modo.

Filmaste las escenas en las que el padre de Henry está en prisión en una cárcel real. ¿Cómo fue esa experiencia?

Sí, hicimos esas escenas en una prisión real en Nueva Jersey. Hubo un momento en el que tuvimos que caminar a través de estas cuatro o cinco puertas y entré al set pensando ‘Wow, esto es lo que Henry está viendo y su papá está aquí’, que es otra razón para que Henry piense ‘Mi Papá no hizo esto, es inocente,porque no quiere que esté en ese horrible lugar’.

Fue muy espeluznante. Nunca antes había estado en una prisión y fue muy interesante verla de cerca. Ves las cárceles en las películas pero, en cierto modo, debido a que está en las películas, no crees que exista en la vida real, pero realmente lo hace, es la vida real.

¿Cómo fue en el set con estas leyendas de la pantalla: Nicole, Hugh y Donald? ¿Algo serio o divertido?

En realidad, fue un set muy cómico. Había mucho humor seco y Donald es genial. Él es tan poderoso y saldrá con estas cosas y tú dirás, ‘No sé si está bromeando o no’ y luego simplemente lo verás sonreír. Entonces estaba Donald y luego está Susanne, que es peculiar y positiva sobre todo, por lo que fue una muy buena dinámica; todos encajaron muy bien en la forma en que trabajan y nos reímos mucho.

El domingo llega a su final la serie donde se conocerá al verdadero responsable del asesinato que gira en la trama. Foto: Cortesía HBO.

Mencionaste que disfrutabas estar en la ciudad de Nueva York. Has estado en películas muy importantes, ¿Te reconocen cuando estás en la calle?

Lo que pasa conmigo es que, para cuando sale una película mía, tengo un año de ventaja y he cambiado mucho; mi cara ha cambiado, mi pelo ha cambiado, mucho ha cambiado desde que hice esas películas. Especialmente con Honey Boy, A Quiet Place y Wonder, me veo tan diferente y realmente no me reconocen.

Últimamente he salido mucho con mis amigos y no me reconocen. Y gracias a Dios que no lo hago, porque no quiero llegar al punto en el que ni siquiera puedo salir; eso sería doloroso, especialmente porque soy joven y me gusta pasar el rato con mis amigos y no lo hago. No quiero tener que preocuparme por ser reconocido o detenido. Y es realmente bueno que sea así.

‘The Undoing’ transmitirá el último episodio de su temporada el próximo domingo 29 de noviembre a través de HBO. ¿Se resolverá el crimen? ¿Quién es, o son, los verdaderos culpables? Cada vez falta menos para descubrirlo.

