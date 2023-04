EFE.- El conglomerado mediático y de entretenimiento Warner Bros Discovery anunció este miércoles que fusionará sus plataformas de contenido a la carta HBO Max y Discovery+ en una sola, llamada Max.

La compañía, en un evento retransmitido por internet, dijo que estrenará la nueva plataforma el 23 de mayo en EU y que mantendrá los precios de sus planes, en 15.99 dólares al mes sin publicidad, y 9.99 dólares con publicidad.

En Latinoamérica, incluido México, Max se estrenará a finales de este año, y en otras regiones más adelante, agregó.

Warner Bros Discovery, que nació de la fusión de WarnerMedia y Discovery Communications a principios de 2022, busca atraer a una audiencia cada vez menos aficionada a la televisión por cable y reunir su contenido para competir en el saturado mercado del streaming.

Según sus últimos resultados, Warner Bros Discovery contaba con unos 96 millones de suscriptores a nivel global a finales de 2022, frente a las líderes que son Netflix (231 millones), Amazon Prime Video (200 millones en 2021) y Disney+ (162 millones) .

Sigue la información sobre los negocios y la actualidad en Forbes México

La plataforma Max, fusión de HBO y Discovery+ llegará a México a finales de año

De acuerdo con CNBC, el máximo ejecutivo de la compañía, David Zaslav, señaló en el evento que “mantener a los suscriptores es tan importante como añadir suscriptores” y que la empresa quiere que “Max” sea la plataforma de referencia.

La empresa anunció títulos ligados a dos famosas sagas: The Knight of the seven kingdoms: The Hedge Knight, precuela de Game of Thrones, con George R.R. Martin como productor; y una serie de Harry Potter adaptada de los libros originales con un reparto nuevo y con J.K. Rowling como productora.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado