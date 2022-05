Estrenos de streaming para junio 2022

Junio se acerca y con ello se aproximan diferentes estrenos de streaming en las múltiples plataformas. Te invitamos a descubrir qué series y películas llegan este mes a la pantalla.

Netflix

Borgen, reino, poder y gloria

La primera temporada de Borgen, reino, poder y gloria llegará a tu pantalla el 2 de junio. Una serie que aborda temas políticos de nuestra era para exponer cómo la lucha por el poder afecta a la población. Esta serie es una secuela de Borgen (2010).

Garra

Adam Sandler regresa con Garra, una nueva película de drama y comedia que se estrenará el 8 de junio. Garra cuenta la historia de un cazatalentos que descubre a un jugador de básquetbol en el extranjero y enfrenta diferentes adversidades para llegar a la NBA. View this post on Instagram A post shared by Adam Sandler (@adamsandler)

Peaky Blinders

La sexta y última temporada de Peaky Blinders se estrenará este 10 de junio, en ella Tommy Shelbi deberá enfrentar la llegada de la Segunda Guerra Mundial y la lucha de poderes. De acuerdo con el escritor, Steven Knight, el final de Peaky Blinders se llevará a una película.

La cabeza de la araña

El 17 de junio conoceremos a Steve Abnesti, interpretado por Chris Hemsworth, un recluso que debe portar un dispositivo que le suministra drogas capaces de alterar sus emociones, para pagar su condena. View this post on Instagram A post shared by Netflix Latinoamérica (@netflixlat)

The Umbrella Academy 3

The Umbrella Academy 3, uno de los estrenos de streaming más esperados, llega después de dos años. En esta temporada los miembros de la Academia tendrán que enfrentarse a la Academia Sparrow, mientras sortean diferentes desafíos, pérdidas y sorpresas para evitar que el universo se destruya.

Foto: Cortesía Netflix.

HBO

Irma Vep

Irma Vep es otro de los estrenos de streaming más aclamados y llegará a la pantalla este 7 de junio. La serie nos muestra la historia de Mira, una estrella estadounidense que enfrenta la desilusión de su carrera y una ruptura amorosa, mientras se embarca en la interpretación de un nuevo personaje, con el que comienza a fusionarse y desdibujarse.

El padre de la novia

El 16 de junio llega la nueva versión de El padre de la novia, en donde la trama tiene como protagonistas a una familia latina. La producción de Warner Bros cuenta con la participación de Diego Boneta, Andy García y Gloria Estefan. View this post on Instagram A post shared by HBO Max Latinoamérica (@hbomaxla)

Westworld

La cuarta temporada de la serie Westworld se estrenará el 26 de junio. En ella podremos ver cómo los robots de un parque de diversiones enloquecen y se vuelven una amenaza para los visitantes. View this post on Instagram A post shared by Westworld (@westworldhbo)

‘Schitt’s Creek’

La serie de televisión canadiense llega el próximo 28 de junio. En ella una familia multimillonaria pierde todo su dinero y se ven obligados a reconstruir su imperio desde una ciudad rural.

Disney Plus

StarGirl en Hollywood

La secuela de Stargirl llegará el 3 de junio. La película trata sobre las aventuras de Stargirl Caraway, una dolescente que viaja en el mundo del arte para abrirse paso en el ámbito profesional de la música. View this post on Instagram A post shared by Hollywood Stargirl (@stargirl)

Ms. Marvel

En Ms. Marvel tendrán vida las aventuras de Kamala Khan, una fanática de la Capitana Marvel que adquiere sus superpoderes. Esta serie que se une a la lista de estrenos de streaming llegará el 8 de junio. View this post on Instagram A post shared by Kamala Khan (@msmarvelofficial)

¡No te lo pierdas!

Baymax

Baymax, el personaje de Grandes Héroes estrenará su propia serie este 29 de junio. El robot que busca el bienestar de los humanos se involucrará en diferentes aventuras a lo largo de seis capítulos. View this post on Instagram A post shared by Disney+ Latinoamérica (@disneyplusla)

Amazon Prime Video

The Boys

Uno de los estrenos de streaming que no te puedes perder es la temporada 3ra. temporada de The Boys, en donde Butcher ganará asombrosos poderes pero ocasionará un desacuerdo en el grupo. Podrás verla este 3 de junio. View this post on Instagram A post shared by The Boys (@theboystv)

Sin límites

Sin límites narra el primer viaje que se hizo en barco por el mundo, en esta película, Magallanes y Elcano intentan demostrar que la tierra no es redonda mientras buscan nuevas rutas de comercio. Esta película estará disponible el 10 de junio.

Moonfall