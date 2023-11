F1 Gran Premio de Las Vegas: ¿Dónde y cuándo verlo?

La Fórmula 1 está por cerrar su temporada 2023 pero antes de culminar en Abu Dabi podremos ver el Gran Premio de Las Vegas, la ciudad del espectáculo. Se trata de la penúltima carrera de este año, por lo que los pilotos darán su máximo esfuerzo por ganar puntos y colocarse en los tres primeros lugares.

Hasta el momento el título individual se encuentra en manos de Max Verstappen, seguido del mexicano Sergio “Checo” Pérez con 258 puntos; sin embargo Lewis Hamilton (226 puntos) luchará por rebasar al tapatío con la aspiración de colocarse en el segundo lugar.

En cuanto a escuderías, Red Bull se mantiene como el favorito en el campeonato de constructores, seguido por Mercedes (382 puntos) y Ferrari (362 puntos).

