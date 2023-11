Pedro Pascal podría dar vida a Reed Richards en ‘Los Cuatro Fantásticos’

La esperada cinta de Los Cuatro Fantásticos arrojó luz sobre el actor que podría interpretar a Reed Richards, mejor conocido como Mr. Fantastic, se trata del tres veces nominado al Emmy Pedro Pascal.

De acuerdo con el medio especializado Deadline, el actor chileno entró en conversaciones con Marvel Studios para dar vida al icónico líder del equipo de superhéroes, en el reboot que se está preparando. Incluso, fuentes cercanas a las negociaciones señalaron que todo apunta a que Pedro Pascal podría llevarse el protagónico.

Lo que se sabe sobre la cinta

Debido a que la cinta se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo todavía se desconoce la fecha en la que el metraje podría llegar a la pantalla. Sin embargo, se estima que podría arrancar su rodaje a principios de 2024, si es que el elenco se completa rápidamente. Por el momento, la única actriz confirmada es Vanessa Kirby (The crown, 2016), quien dará vida a Sue Storm.

Respecto a la trama de Los Cuatro Fantásticos está también se ha mantenido bajo cautela. Pese a que los rumores señalan que podría tratarse de un viaje a través de múltiples años o que los hechos podrían ocurrir en una realidad alterna en donde los Cuatro Fantásticos son los únicos superhéroes del planeta, lo único que se confirmó en su momento fue que la historia seguiría el origen del equipo.

Otro dato certero es que el filme será dirigido por Matt Shakman (WandaVision, 2021) y contará con la producción del presidente de Marvel Studios Kevin Feige.

¿Qué otros proyectos tiene en puerta Pedro Pascal?

La estrella de The Last of Us no sólo tiene entre sus próximos proyectos la segunda entrega de dicha serie, también formará parte de la secuela de Gladiador y de la epopeya de terror titulada como Weapons que será dirigida por Zach Cregger (Bárbaro, 2022).

