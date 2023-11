‘Sagrada Familia’ regresa como un huracán vertiginoso: Manolo Caro

Sagrada Familia, el thriller español dirigido por Manolo Caro, llega este 17 de noviembre a Netflix con una segunda entrega más oscura y perversa que la anterior. Te contamos todo lo que puedes esperar de la serie.

¿De qué tratará la nueva temporada?

En la temporada 2 de Sagrada Familia Gloria y sus hijos seguirán fingiendo una vida perfecta, mientras Natalia permanece cautiva en el sótano y el pequeño Lorenzo se mantiene como el único testigo de todo.

De acuerdo con el director mexicano, Sagrada Familia regresará como un huracán vertiginoso, lleno de más eventos que su primera entrega. Y a pesar de que se sumarán nuevos personajes a su historia —interpretados por Daniel Grao (Los ojos de Julia, 2010), Javier Pereira (Estocolmo, 2013) y Abril Zamora (Vis a Vis, 2018)— estos no cambiarán el rumbo de la misma, sino que acompañarán a los protagonistas en nuevas situaciones.

Sagrada Familia aborda temas muy complejos como la maternidad, además, cuestiona lo que significa ser una buena madre y las situaciones que se podrían aceptar en nombre del amor.

Planificación, retos y aciertos

En palabras de Manolo Caro, desde el inicio Sagrada Familia fue planeada para dos partes, sin embargo, uno de los principales retos de la producción fue filmar la segunda temporada debido a que la historia debía partir desde el final de la primera entrega y el rodaje se demoró. “Filmamos un año después. […] volver a recapitular desde ahí fue muy arriesgado, no sé si lo volvería a hacer, salí muy bien librado”. afirma Caro.

Sagrada Familia, segunda temporada. Foto: Rocío Ramos/Netflix.

Aunque no todo fue tensión, el cineasta mexicano recuerda que uno de los momentos que más disfrutó fue el rodaje de las escenas que se filmaron en Melilla, la frontera entre España y Marruecos, debido a las postales que ofrecía el mar y a los momentos divertidos que compartió con el elenco.

A lo anterior, agrega que su escena favorita ocurre en el capítulo 2, cuando Gloria —el personaje de Najwa— visita el hotel en el que se encuentra el padre de Natalia, debido a que los diálogos narrados estuvieron muy bien delineados. Incluso, advierte que una parte de esto se puede escuchar en el tráiler de la serie.

“Hemos hecho una temporada arriesgada y eso me da mucha felicidad”

¡No te lo pierdas!

¿Existe un verdadero final?

Pese a que Sagrada Familia se planificó para dos entregas y existe un cierre muy claro, Manolo Caro admite que eso no significa que el universo de Sagrada Familia haya muerto, “Yo creo que podría, en un futuro no muy cercano, o no sé, entregar unos nuevos capítulos sobre un punto que se queda abierto en el último momento de la serie, en la última escena, en el último segundo”, anticipa para también aclarar que esta posibilidad no queda descartada en el futuro ya que actualmente está concentrado en nuevos proyectos.

Sagrada Familia, segunda temporada. Foto: Rocío Ramos/Netflix.

Uno de ellos es Fiesta en la madriguera, una cinta basada en la novela homónima de Juan Pablo Villalobos que se filmó en Guadalajara y que marca el regreso de Caro a la industria cinematográfica y a la escena mexicana, después de que se mantuvo alejado de ambas durante 5 años.

El metraje contará con un guion de Nicolás Giacobone, la mente detrás de películas como Birdman (2014), Biutiful (2010), Revenant: el renacido (2015) y Bardo, falsa crónica de unas cuantas verdades (2022). “Tuve la fortuna de colaborar con él y ha quedado algo muy potente” asegura para también revelar que la cinta podría llegar en 2024 a Netflix.

