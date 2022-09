DeNuestraRevista: ‘Noticia de un Secuestro’ de García Márquez al streaming

Seis líneas son suficientes para que Gabriel García Márquez consiga atrapar al lector y lo haga estremecer con una historia, basada en hechos reales, que preludia uno de los momentos más álgidos en la época reciente de Colombia.

Se trata de Noticia de un Secuestro, obra que relata el calvario de un pequeño grupo de personas secuestradas en la década de los 90, como parte de estrategia del narcotraficante Pablo Escobar para evitar su extradición.



Rodrigo García, el hijo mayor de Gabriel García Márquez, relata los avatares vividos al hacer la adaptación, para el streaming, de Noticia de un Secuestro.

El libro ha sido llevado al streaming, adaptado en una serie de seis episodios, la cual fue estrenada en 240 países de manera simultánea, a través de Prime Video. En el equipo de producción figura como guionista y coproductor Rodrigo García, hijo del renombrado escritor colombiano y director de televisión y cine, quien se resiste a ser llamado el “heredero creativo” de García Márquez.

Foto: Prime Video

“No me considero así”, dice, esbozando una sonrisa, al insinuárselo durante la entrevista. “Me siento el hijo y heredero real y, junto con Gonzalo [su hermano menor] y mi madre, decidimos que era buen momento para hacer esta serie”, afirma.

“El ‘Gabo’ tenía su mundo único, que logró expresar de una manera enorme, y conectó con poblaciones enteras en todos los idiomas”, comenta, con la tranquilidad de saber que, por su parte, ha podido forjar una trayectoria propia, al haber dirigido películas como Things You Can Tell Just by Looking at Her o Nueve vidas, al igual que episodios de series estadounidenses, como The Sopranos o Six Feet Under.

Foto: Prime Video

Reflexiona que hay quienes tienen ideas preconcebidas sobre los descendientes de personajes memorables: “Probablemente se esperaba menos de mí, como sucede con muchos de los hijos de la gente muy exitosa. Cuando empecé a escribir y dirigir, más que esperar algo, mis amigos y seres queridos estaban deseándome lo mejor”.

LIBERTAD CREATIVA

El trabajo artístico más reciente en el cual se ha visto inmerso es esta serie, filmada en Colombia, con actores del país, una característica que (para su familia) era primordial, con la finalidad de darle verosimilitud a la historia y acercar la misma a un hecho que, para mucha gente, continúa siendo una herida que no ha cerrado del todo.

Se le pide a Rodrigo recordar la época en la que ‘Gabo’ escribía esta historia. Lo primero que dice es que ése fue uno de sus trabajos más arduos. “Creo que sentía una gran responsabilidad con los secuestrados y con toda la gente que se sentó con él y le compartió sus experiencias. Pienso que le fue particularmente difícil reunirse con los familiares de algunos que no sobrevivieron”.

“El ‘Gabo’ sentía una gran responsabilidad con los secuestrados y con toda la gente que se sentó con él y le compartió sus experiencias”

Foto: Prime Video

Esta obra periodística es resultado de una extensa y minuciosa investigación del premio Nobel de Literatura y más de 50 personas entrevistadas. Por ello, fue un gran reto hilvanar los hechos en una “narración laberíntica”, como él mismo la describe.

Esa misma preocupación fue el desafío más relevante de esta adaptación audiovisual, comenta Rodrigo. La intención no se limitaba a relatar los hechos, sino (tal como lo consigue el texto, con una maestría casi escalofriante) reflejar los hechos emocionales, los estados de ánimo y el sufrimiento de los personajes; y hacer algo que a los sobrevivientes y sus familiares les pareciera digno.

“Estoy muy contento con el resultado. Lo digo sin ningún miramiento porque, creativamente, la persona más responsable fue el director, Andrés Wood. Es una historia tremenda, como lo fue; pero también es conmovedora. No creo que incluya violencia gratuita y se evade la narco-pornografía, que es regodearse con las figuras de los jefes narcos y los excesos.”

“Creo que la serie refleja los problemas, los intereses y las obsesiones primordiales del libro”

Foto: Prime Video

La producción decidió agregar algunos hechos que no se relatan en el testimonio escrito. Esto, porque se tuvo acceso a cierta información sobre los acontecimientos que hace tres décadas no tuvo García Márquez. “Toda pieza, aunque sea periodística, con datos objetivos, siempre es un punto de vista. Y nosotros, a la vez, hicimos nuestra interpretación del texto y de los hechos”, afirma.

Por esta razón, no le preocupa haberse tomado algunas libertades, con tal de que perdure la esencia, es decir, la tragedia que se vivió, las circunstancias, las relaciones interpersonales, las historias de amor entre las víctimas, la situación nacional. Entonces, concluye: “Creo que la serie refleja los problemas, los intereses y las obsesiones primordiales del libro”.

