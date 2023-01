Globos de Oro: El mexicano Diego Calva entre las estrellas que compiten por los premios

A mediados de diciembre se dieron a conocer las nominaciones para los Globos de Oro, que se entregan el 10 de enero en el hotel Hilton de Bevery Hills (California). Entre las actrices y los actores protagonistas candidatos en las diferentes categorías hay nombres como el de Viola Davis, Cate Blanchett, Austin Butler y Brendan Fraser, Michelle Yeoh, Margot Robbie, Adam Driver, Diego Calva y Bob Odenkirk, entre otros. La suerte está echada y en las quinielas ya empiezan a despuntar favoritos.

Las apuestas de los expertos en Goldderby, una página que recoge predicciones sobre diferentes premios, dan como ganadora al Globo de Oro a la mejor actriz de drama a Cate Blanchett, por “Tár”. En esta cinta, Blanchett da vida a una famosa directora de orquesta llamada Lydia Tár.

“Golpear con una mano y dar forma al sonido con la otra mano era difícil. Es una melca de diferentes habilidades y emociones”, dijo la actriz a Vanity Fair sobre interpretar la dirección orquestal. “Pero debo decir que fue el momento más transformador de mi vida. Hay esta sensación intensa de una carga eléctrica, dando el compás fuerte y escuchando este gran sonido viniendo hacia ti. Es algo que nunca había experimentado”.

Blanchett compite por el premio junto a Viola Davis, por “The Woman King”; Michelle Williams, por “The Fabelmans”; Olivia Colman, gracias a su trabajo en “Empire of Light” y, finalmente, Ana de Armas, por su interpretación de Marilyn Monroe en “Blonde”.

En la categoría masculina, se verán las caras Austin Butler, que da vida al rey del rock en “Elvis”; Brendan Fraser, que interpreta a un profesor con obesidad severa en “The Whale”; Jeremy Pope, por “The Inspection”; Bill Nighy, por “Living” y Hugh Jackman, por “The Son”.

A pesar de que la vuelta de Fraser al cine se saldase con una ovación de varios minutos en el pasado Festival de Venecia, hasta el momento en Goldderby parecen decantarse por Austin Butler como ganador.

“Estaba saliendo con el famoso traje de cuero negro y estaba aterrorizado”, dijo Butler a NME sobre la primera vez que subió al escenario como el rey. “Había trabajado mucho, pero en ese momento pensé: si esto no sale bien, toda la película podría venirse abajo y mi carrera terminará. Era llevarme al éxito o al fracaso”.

En lo que a mejor actriz de comedia o musical se refiere, compiten Michelle Yeoh, protagonista de “Everything Everywhere All at Once”; Margot Robbie, por “Babylon”; Emma Thompson, nominada gracias a su trabajo en “Good Luck to You, Leo Grande”; Lesley Manville, por “Mrs. Harris Goes to Paris”, y Anya Taylor-Joy, por su interpretación en “The Menu”.

En “Everything Everywhere All at Once”, Yeoh da vida a Evelyn Wang, la dueña de una lavandería a la que las cosas, tanto en lo personal como profesional, no le van demasiado bien, pero que resulta ser la única persona capaz de salvar el mundo. “Sentí que esta era una oportunidad perfecta para dar voz a las madres y amas de casa que hay ahí fuera, ya sabes, haciendo las cosas más mundanas y siendo dadas por sentadas”, dijo la actriz a NPR.

DIEGO CALVA, SELLO MEXICANO

“La quiero muchísimo, pero es agotadora”, dijo Margot Robbie sobre su personaje en “Babylon”, Nellie LaRoy. En un panel con otros miembros de la producción, Robbie recordó que era un personaje que demandaba todo de ella, física y emocionalmente. “Al final de la primera semana de grabación, fui a casa y recuerdo decirle a mi marido: esta es la vez que más duro he trabajado”.

Robbie comparte película con uno de los nominados de la categoría homónima masculina: Diego Calva. Junto a él, compiten por el premio Adam Driver, por “White Noise”; Daniel Graig, gracias a su trabajo en “Glass Onion”; Ralph Fiennes, que protagoniza “The Menu” y el favorito de los expertos de Goldderby, Colin Farrell, por “The Banshees of Inisherin”.

“Babylon” ha supuesto el debut en Hollywood de Diego Calva, nacido en Ciudad de México hace 30 años. “Manny es un soñador y alguien que está tratando de encontrar la manera de abrirse camino en el cine”, dijo el actor en una entrevista publicada en la página de los premios. “Con esta película por fin me convertí en actor. Esto fue como mi universidad”, aseguró.

En lo que a televisión se refiere, en la categoría de drama, los candidatos son Jeff Bridges, por su interpretación de un exagente de la CIA en “The Old Man”; Kevin Coster, por “Yellowstone”; Adam Scott, por “Severance”; Diego Luna, gracias a su trabajo en la serie “Andor”, y Bob Odenkirk, por la sexta y última temporada de “Better Call Saul”.

“Todo el mundo me ha estado preguntando cómo me siento al decir adiós a Saul Goodman y ‘Better Call Saul’, y no soy bueno contestando a esa pregunta porque es francamente difícil para mí mirar a esa experiencia, e incluso al personaje, muy de cerca. Son demasiadas partes móviles, y encajan a la perfección, y es un misterio para mí como sucedió”, dijo el actor en un vídeo en su perfil de Twitter.

Zendaya ha recibido su primera nominación a un Globo de Oro, en este caso a mejor actriz dramática, por “Euphoria”. También es la primera para Emma D’Arcy, por “House of the Dragon”. Las otras tres nominadas, sin embargo, ya habían sido candidatas en ocasiones anteriores. Imelda Staunton aspira al premio por su interpretación de la Reina Isabel II, en “The Crown”; Hilary Swank ha sido nominada por “Alaska Daily” y Laura Linney, por “Ozark”.

Las actrices que se disputan el premio a mejor actriz de comedia televisiva son Jenna Ortega, por su interpretación en la serie sobre la primogénita del matrimonio Addams, “Wednesday”; Selena Gomez, por “Only Muders in the Building”; Jean Smart, por “Hacks”; Kaley Cuoco, por “The Flight Attendant” y Quinta Brunson, por “Abbott Elementary”.

Brunson, aparte de protagonizar la serie, es su creadora y entre sus planes no estaba interpretar al personaje principal, el de Janine Teagues, una profesora de segundo de primaria en una escuela pública decidida a ayudar al alumnado a conseguir el éxito, a pesar de los obstáculos. Brunson ideó la serie con su madre, también profesora, en mente. “A pesar de que cada vez es más difícil, a pesar de que los maestros no tienen todo el apoyo que necesitan, a pesar de que los niños se vuelven todavía más revoltosos de lo que han sido en los últimos tiempos… a ella todavía le encantaba el trabajo”, dijo a NPR.

En la categoría de mejor actor de comedia televisiva, se verán la cara Bill Hader, por “Barry”; Steve Martin y Martin Short, por “Only Muderders in the Building”; Donald Glover por “Atlanta” y Jeremy Allen White, por “The Bear”, una de las series del año y que se centra en un chef de alta cocina que vuelve a su ciudad natal para ocuparse del negocio familiar tras el suicidio de su hermano. “Lo que pareció interesante de la historia de la primera temporada de ‘The Bear’ es como el mensaje le está diciendo a la gente que está bien pedir ayuda”, dijo White a Eater Chicago.

Las candidatas a alzarse con el premio a mejor actriz de miniserie o película de televisión son Amanda Seyfried, por “The Dropout”; Julia Garner, por “Inventing Anna”; Julia Roberts, por “Gaslit”; Lily James, por su interpretación de Pamela Anderson en “Pam and Tommy”, y Jessica Chastain, por “George and Tammy”.

En el apartado masculino, se verán las caras Andrew Garfield, por “Under the Banner of Heaven”; Evan Peters, por “Monster: The Jeffrey Dahmer Story”; Taron Egerton, con “Black Bird”; Sebastian Stan, nominado por “Pam and Tommy”, y Colin Firth, por la serie inspirada en un caso real “The Staircase”.

* Con información de EFE.

