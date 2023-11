El romance cinematográfico de Julia Roberts y Chopard

Chopard Loves Cinema es el nombre de la campaña con la que Julia Roberts y Chopard deciden dar un paso más allá y fusionan de manera contundente su amor por el cine.

Desde 2021, la actriz ha sido la imagen de las colecciones Happy Sport y Happy Diamonds, además de desempeñar el papel de embajadora mundial de la marca, pero ahora se convirtió en la imagen de todas las colecciones de relojería femenina y de joyas de Chopard.

El marco ideal para sellar el romance entre la sonrisa más icónica de Hollywood y la casa de relojería y joyería suiza, es el amor que ambos comparten por la cinematografía, es por ello que James Gray y Alasdair McLellan, fueron los encargados ideales para darle vida a la campaña.

Imagen de Alasdair McLellan para Chopard.

A lo largo de doce videoclips, James Gray ha capturado la audacia, la picardía y la humanidad que han convertido a Julia Roberts en un icono contemporáneo. Además, los videos se acompañan con imágenes del fotógrafo Alasdair McLellan.

La sonrisa icónica de Julia Roberts personifica a la perfección la singularidad de Chopard, que se basa en el virtuosismo, la alegría de vivir y el espíritu Feel-Good. Su energía positiva se irradia como una onda contagiosa, empoderando a las mujeres y brindándoles una confianza inquebrantable en sí mismas.

Elegidos por Julia Roberts como talismanes, los relojes y las joyas de Chopard simbolizan la plenitud de cada mujer y esa sensación de bienestar que transmiten más allá de la alegría de vivir para difundirla a su alrededor.

La dirección ideal, firmada por James Gray

James Gray ha obtenido varios premios internacionales y cinco de sus películas han sido seleccionadas para la competición oficial del Festival de Cannes. Como director siempre ha situado las relaciones humanas en el centro del caleidoscopio de los temas que ha abordado. Desde Cuestión de Sangre (Little Odessa), su primer largometraje, que se convirtió inmediatamente en una película de culto, pasando por El sueño de Ellis, hasta la más reciente, Armageddon Time, presentada en 2022 en el Festival de Cannes, James Gray apuesta por hacer un ejercicio de nostalgia, dejando atrás lo que debe quedar atrás y recuperando lo que merece permanecer en el fugaz tejido de la memoria.

“Julia Roberts es una persona poco común: una auténtica estrella de cine. También está dotada de un gran sentido del humor y, en cierto modo, no ha dejado que su estatus de leyenda se le suba a la cabeza. Nunca perdería la oportunidad de trabajar con ella. Somos amigos y nos tenemos respeto y afecto. Mi día siempre es un éxito cuando le hago sonreír. Tanto Julia como Chopard encarnan realmente la felicidad, y trabajar en esta campaña ha sido una oportunidad maravillosa”, comenta el director.

A través de una serie de imágenes publicitarias inéditas captadas por el fotógrafo Alasdair McLellan. Famoso por la sensibilidad de su enfoque fotográfico, su trabajo, tanto en moda como en retratos, paisajes y documentales, evoca toda una gama de emociones.

Alasdair McLellan adopta referencias que mezclan lo clásico y lo pop creando un diálogo entre géneros e identidades. Ante su objetivo, la musa de Chopard posa con la gracia innata de un icono, exhibiendo su legendaria sonrisa, la más radiante del cine.

Foto: Greg Williams.

Un icono como jamás habíamos visto

Esta es Julia Roberts en acción, haciendo de las suyas detrás de la cámara y repartiendo alegría y picardía por doquier. Se mueve sin cesar, tiene una palabra agradable para todo el mundo, se pone tenis bajo sus glamurosos vestidos, toma ella misma las riendas de la cámara e interrumpe la acción durante los ensayos de su guion para abrazar a su perra Myrtle que salta sobre su regazo.

Julia Roberts / Foto: Greg Williams.

Foto: Greg Williams.

Entre bastidores con Julia Roberts

¿Quién no ha soñado alguna vez con poder fisgonear entre los bastidores de una producción de Hollywood? Esta es la incursión secreta a la que nos invitan Chopard y James Gray. A las famosas, behind the scenes, las escenas tras las cámaras que jamás se ven, pero que sin embargo forman parte del encanto de un plató de cine, y que James Gray ha recreado en la última campaña de Chopard Loves Cinema.

Foto: Greg Williams.

Para completar este equipo de grandes profesionales de la imagen Chopard ha recurrido a un especialista en backstage, el fotógrafo Greg Williams, para inmortalizar el making-of de esta sesión entre bastidores. Antiguo reportero gráfico, Greg Williams se ha hecho un nombre en la industria cinematográfica gracias al candor que emana de sus retratos de las estrellas de cine, sinónimos de auténtico glamour.

Adornada con sus joyas de Chopard y armada con la confianza que estas le infunden, Julia Roberts transmite todo su encanto al rodaje. Hacer una película es, ante todo, hacer que todo el mundo se sienta bien y reconocido, que encuentre su lugar especial en una aventura compartida en la que nadie queda al margen.