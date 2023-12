Blackberry: una historia de egos

La imagen de Matt Johnson ocupa el plano principal de la escena. Detrás de él, una pequeña repisa sostiene algunos libros, mientras que, a través de una ventana (a su lado izquierdo), se cuelan algunos rayos del Sol de la mañana cuando, a distancia, Forbes Life se reúne con él para conversar acerca de su más reciente proyecto cinematográfico: BlackBerry.

“Nací en Toronto y ésta es una historia canadiense. Me sorprendió que nadie hubiera hecho una película sobre estos chicos, porque en Canadá son muy famosos”, refiere Johnson, vestido de forma casual, quien remata su apariencia con el cabello un poco largo y despeinado, casi como lo usa el personaje de Douglas Fregin, a quien él mismo interpretó como actor en esta película.

Por momentos, la cinta recuerda otros títulos del género, como Silicón Valley, Social Network, The Office o The Wolf of Wall Street; sin embargo, el cineasta decidió dotarla de un ritmo vertiginoso para acercarse más a la comedia que al drama. Así cuenta la historia de los emprendedores que crearon, quizá, la marca más icónica de la primera década del siglo XX y que no supo reaccionar a los cambios.

Foto: © BLACKBERRY PELÍCULA

Pero, más que un relato sobre la frenética evolución de la tecnología, el cineasta reconoce que, con ella, estaba tratando de psicoanalizarse a sí mismo. “Todas mis películas se tratan, básicamente, de mí intentando entender diferentes elementos de mi propia personalidad”.

Por eso buscó en las características individuales de Mike Lazardies, Douglas Fregin y Jim Basillie, los tres artífices detrás de las BlackBerry, sus puntos de identificación con ellos. El primero es alguien que quiere trabajar por un mundo mejor; el segundo, una persona que ama la fraternidad y a quien le encanta divertirse; finalmente, Jim, como esa personalidad que sólo quiere acumular poder e influencia. “Son tres elementos fuertes de mí mismo, que a veces están desequilibrados. Así que esta película era yo tratando de resolverlos”, afirma.



¿LECCIÓN APRENDIDA?



Aunque el director canadiense busca alejarse de las clásicas biografías de entrepreneurs, sí aborda los avatares que precedieron a la creación del que se considera el primer smartphone moderno, así como la caída de esta icónica marca canadiense.

“La película es, en sí, la historia de un fracaso. Y los seres humanos tenemos una fuerte aversión a la pérdida”, resalta el entrevistado. Asegura que, en general, las personas son mejores para aprender de ello que del éxito. “Pero ambos son útiles”, comenta introspectivamente, aunque evita profundizar mucho en ello, pues dice que ésa es una reflexión más propia de un antropólogo.

Por esta razón, lo que estaba tratando de explorar, asegura, eran los egos y la personalidad de los involucrados, que motivaron esas acciones.

Fotos: © BLACKBERRY PELÍCULA

Desde su visión, resulta insólito que tanto internet como los teléfonos móviles y otros productos tecnológicos hayan sido creados por tan pocas personas, quienes han dejado impresa su propia personalidad en esos desarrollos.

Por ello, en la cinta también rinde un pequeño giño a Steve Jobs, por la creación del iPhone. “Con todo su éxito, éste contiene la personalidad y también los defectos de su creador.”

Con un estilo característico que le ha permitido posicionarse entre los mejores directores de su generación en el cine independiente, con cintas como The Dirties y Operation Avalanche, Matt Johnson no duda al asegurar que los cineastas jóvenes, o quienes están buscado realizar su primera película, deben identificar una historia a través de la cual puedan proyectar su propia personalidad. Eso va a ser mejor que una cinta de Steven Spielberg y que si tuvieran 100 millones de dólares para producirla.

Matt Johnson con su estilo personal. Foto: © BLACKBERRY PELÍCULA

“Lo que necesitas [como cineasta] es encontrar lo que es único acerca de ti y aquello que, literalmente, nadie más en el mundo tiene. La buena noticia es que todos tenemos esa parte y, si posees el potencial de contar historias, entonces debes hacerlo de manera que sea cien por ciento a tu estilo, y la gente vendrá a verlo”.

Eso es parte de la filosofía que trata de proyectar Matt en su más reciente proyecto cinematográfico.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter