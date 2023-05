‘Guardianes de la Galaxia Vol. 3’: Una emotiva despedida

Guardianes de la Galaxia Volúmen 3 ya está aquí. Te contamos algunos aspectos que puedes esperar sobre esta producción que anuncia el final de una increíble historia y la despedida de su director James Gunn.

La historia

Esta entrega gira en torno a uno de los personajes favoritos de la trilogía; Rocket y nos lleva a indagar en su pasado para conocer al Alto Evolucionador, un científico obsesionado con la perfección genética. Mientras Rocket se debate entre la vida y la muerte, Peter Quill deberá reunir a su equipo para salvar la vida de su amigo.

Esta cinta fue dirigida por James Gunn, cuenta con la participación de Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sylvester Stallone, Will Poulter y Chukwudi Iwuji, tan solo por mencionar algunos. Tiene una duración de 2 horas y 20 minutos y se estrenará el 4 de mayo.

Un adiós muy emotivo

El cierre de esta saga resulta muy emotivo, pero también incluye acción, comedia, un increíble soundtrack y algunas sorpresas que probablemente no te esperas.

Las primeras escenas anticipan que la cinta estará llena de batallas. El desarrollo poco a poco revela que los protagonistas han madurado a lo largo de la historia y los lleva a realizar una introspección para descubrir quiénes son realmente y hacia dónde deben seguir.

Foto: Cortesía de Disney

La inclusión de villanos no es tan emblemática como se prometía, aunque el trabajo de Chukwudi Iwuji como El Evolucionador es bueno, no resulta trascendental para la historia. En cuanto a la participación de Will Poulter como Adam Warlock esta puede describirse como un desacierto, pues su función resulta inncesaria para la trama. Sin embargo, es posible que esta cinta sólo haya servido para impulsar a Adam en el UCM.

En cuanto al soundtrack, uno de los sellos más emblemáticos de Guardianes de la Galaxia, vale la pena destacar su atinada selección. A lo largo del metraje podrás escuchar diferentes temas entre los que destacan ‘Creep‘ de Radiohead, Since You Been Gone’ de Rainbown y ‘Come and Get Your Love‘ de Redbone. Así que prepárate para un viaje musical.

Foto: Cortesía de Disney

Después de todo lo anterior, sólo queda decir que Guardianes de la Galaxia Vol. 3 no es la historia perfecta pero sí ha conseguido una despedida dígna para la trilogía.

Las escenas poscréditos

Como es de esperarse, Guardianes de la Galaxia Vol. 3 cuenta con dos escenas postcréditos, la primera aparecerá después de los primeros créditos animados y la segunda, al concluir todos los créditos.

Foto: Cortesía de Disney

Una de las últimas sopresas que nos deja esta entrega con las escenas poscréditos es que si bien el camino de Guardianes de la Galaxia no será el mismo, todavía tendremos más historias de sus personajes, los cuales probablemente debutarán en solitario.

