5 datos que no conocías de ‘Band of Brothers’, uno de los éxitos de HBO

‘Band of Brothers’, la serie de HBO, continúa sorprendiendo a sus espectadores. La producción de Tom Hanks y Steven Spielberg (de la adaptación del libro del mismo nombre de Stephen E. Ambrose), tiene detrás de ella un gran trabajo por parte del equipo.

Los elementos recreados a la perfección para darle vida a la serie de época, como el vestuario y los personajes, han hecho que cada espectador sea transportado a la historia de la Easy Company, un grupo élite de paracaidistas americanos que lucharon en Europa durante la Segunda Guerra Mundial.

Al haber realizado producciones del mismo hecho bélico, tanto Tom Hanks como Steven Spielberg aportaron su experiencia, y recabaron los testimonios de los sobrevivientes del batallón para darle vida a la exitosa serie de HBO.

La compañía ha compartido cinco interesantes datos sobre la adaptación del libro a la pantalla para la creación de ‘Band of Brothers’, los cuales te narramos a continuación:

1.- Si bien los eventos se basan en la investigación de Ambrose, e incluso las que realizaron los propios Hanks y Spielberg, ambos creadores decidieron tomarse cierta licencia literaria, adaptando la serie para lograr un efecto dramático y estructurado. Sin duda, el objetivo era poder reflejar en la pantalla los matices de esta apasionante historia y darle su propia vida.

2.- El título del libro y la serie proviene del discurso del día de San Crispín en la obra de teatro de William Shakespeare, “Enrique V”. Stephen E. Ambrose cita un pasaje del discurso en la primera página de su libro, mientras que en la serie lo menciona en el final del último episodio.

3.- Para preservar la precisión histórica, los escritores realizaron investigaciones adicionales tomando como una de sus fuentes las memorias del soldado de la East Company, David Kenyon Webster en Parachute Infantry: An American Paratrooper’s Memoir of D-Day and the Fall of the Third Reich (1994). Además, el equipo de producción consultó a Dale Dye, un capitán retirado del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y consultor en la película ‘Salvando al Soldado Ryan’.

4.- El rodaje para ‘Band of Brothers’ tuvo una duración de diez meses en el aeródromo de Hatfield en Inglaterra. Se construyeron varios sets incluyendo réplicas de ciudades europeas, como Bastogne, Bélgica; Eindhoven, Holanda; y Carentan, Francia. El aeródromo de North Weald en Essex también se utilizó para tomas de ubicación que representan las secuencias de despegue antes de los aterrizajes en Normandía.

5.- La producción tuvo como objetivo reflejar mucha precisión en el detalle de las armas y el vestuario: por ello Simon Atherton, el maestro de armas, envió cartas a los veteranos para consultarles, y hacer coincidir las armas con las escenas. Por otro lado el diseñador de vestuario, Joe Hobbs, usó fotos de los veteranos; incluso, varios de ellos llegaron a estar presentes durante la producción.

‘Band of Brothers’ se convirtió en hito en la televisión, logrando siete premios Emmy y un Globo de Oro. Con estos datos se hace aún más interesante su creación para llevarla a la pantalla, con un reparto poco nunca antes presenciado en una desgarradora historia que si no has visto, es momento de comenzar.

