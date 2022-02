¿Quién es Dominic Fike? El nuevo actor sensación de ‘Euphoria’

La segunda temporada de ‘Euphoria’ es, definitivamente, la serie del momento. El drama juvenil de HBO ha sumado a su reparto a nuevos personajes que han llamado la atención desde su primera aparición, tal es el caso de Dominic Fike, quien da vida a Elliot, un personaje que espera cambiar las reglas de la relación entre las protagonistas.

Estrenada el pasado 9 de enero, ‘Euphoria’ ha superado a su primer temporada. Millones de personas sintonizan semana a semana el nuevo capítulo para conocer el destino de sus personajes, entre ellos el de Elliot.

La llegada de Dominic Fike a la serie causó sensación desde el primer momento. Su aparición se hizo presente en el primer episodio de la segunda temporada cuando, Rue, interpretada por Zendaya, conoce a Elliot en el cuarto de lavar de una casa mientras se llevaba a cabo la fiesta de Noche Vieja.

Detrás de este personaje se encuentra Dominic Fike, que hace su debut como actor después de consagrarse en el mundo musical. Para conocer más sobre este actor que llegó a ‘Euphoria’ para sorprender y cambiar la trama, traemos cinco datos que tal vez desconocías de él.

Foto: HBO.

No le pierdas el rumbo, por que además de la música, el joven está dispuesto a iniciar una prometedora carrera en el mundo de la actuación ahora que es uno de los integrantes de la popular serie.

1. Pródigo musical

Con solo 26 años, Fike escribe, canta y hasta toca muchos instrumentos. Un ejemplo de este talento es la conocida canción “King of Everything”, que él escribió, interpretó, produjo e incluso tocó la batería y la guitarra.

2. Estilo fuera de serie

Las canciones, tanto de su EP “Don’t Forget About Me, Demos” (2018) como de su primer disco “What Could Possibly Go Wrong” (2020), dificultan su encuadre en un género musical, pero muestra sus influencias basadas en músicos como Jack Johnson, Blink 182 y Red Hot Chilli Peppers.

Foto: HBO.

3. A Barack Obama y Billie Eilish les gusta su propuesta

La canción “3 Nights” está en una de las listas de reproducción con canciones recomendadas por el expresidente estadounidense Barack Obama, y ​​la cantante Billie Eilish ha declarado públicamente que es fan de Fike, especialmente de la canción “Chicken Tenders”.

4. Un beso inesperado

En el video musical de la canción “Count On Me”, de la banda BROCKHAMPTON, Dominic Fike tiene una escena con el rapero Lil Nas X. Aparecen dentro del coche, hablando de música y, al final, se besan.

5. El significado de sus tatuajes del rostro

Fike tiene muchos tatuajes en su cuerpo. Algunos fueron cubiertos para grabar ‘Euphoria‘. Otros no solo se quedaron en exhibición, sino que también ayudaron a componer el personaje de Elliot, como las iniciales de su antigua banda “Lame Boys ENT” en su frente, y la manzana en el lado de su ojo derecho, hecha para su hermana Apollonia, cuyo sobrenombre es “Apple”.

Foto: HBO.

Aún quedan unos episodios más para que finalice el próximo 27 de febrero la segunda temporada de ‘Euphoria’. En los capítulos restantes seguramente descubriremos aún más de este nuevo personaje interpretado por el talentoso Dominic Fike.

