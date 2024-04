Llega ‘Desafiantes’, la película de Zendaya sobre el poder y lo complicado del sexo

Por Javier Pérez*

Triángulo amoroso de fabuloso toma y daca, contado a ritmo trepidante a partir de una final de tenis emotiva y emocionante que se dispersa con saltos de tiempo atrás y adelante hasta 13 años, Desafiantes está narrada tanto como drama deportivo como screwball comedy de engaños e infidelidades pero siempre hilarante, aunque a ratos lo sea a modo agridulce, y que al final concluye inconclusa como hermoso relato sobre el amor de la vida.

Luca Guadadigno, afamado por esa historia de amor vehemente titulada Llámame por tu nombre, vuelve al romance álgido en la historia de Art Donaldson (Mike Faist, antagonista en West Side Story) y Patrick Zweig (Josh O’ Connor luciendo tanto como en la espléndida La quimera de reciente estreno limitado), amigos que han crecido juntos en formativos campamentos de tenis que los tienen confrontados en la final individual y ya coronados en la de dobles de importante torneo júnior antesala, si así lo quisiesen, del profesionalismo.

No piensan en esa final (que no es el presente del relato, centrado en otra final, esta de torneo de barrio con miras clasificatorias al US Open) para medir sus habilidades hasta que Tashi Donaldson (Zendaya mostrando que bien dirigida es explosiva), la celebérrima jugadora estrella invencible del torneo en su rama femenil, cumple su promesa de aparecerse por el cuarto de hotel compartido por los amigos dudosos de la presencia de la chica y, a pesar de asegurar que no es una rompe familias, encender la llama competitiva al prometer al ganador su número pero habiendo ya sacado confesiones y abierto el camino a ese siempre a punto nunca consumado ménage à trois del que el tráiler puso a chismorrear al internet ávido de comentarlo todo.

Pero desde el inicio del filme, Guadadigno ya nos puso al tanto de la situación presente del trío: Art y Tashi son pareja y equipo. Tienen una hija y Tashi es la entrenadora del jugador que ha ganado casi todo, salvo el abierto estadounidense y que ahora atraviesa por tan mala racha que Tashi ha pensado que competir en un torneo menor le podría devolver la confianza perdida.

Y Patrick, talentoso sin duda y distanciado de sus ex (ex novia y ex mejor amigo), se ha conformado con ser un jugador de medio pelo que participa en estos torneos sin tener dinero ni para el hotel (usa su camioneta de dormitorio o recurre a tínder para tener la posibilidad de dormir bajo techo). Sin embargo, está en la competencia en la llave contraria a su otrora inseparable Art y quedan en la final que guía Desafiantes, un espectáculo filmado con soltura por el cineasta italiano.

Así que con esa información lo que hace falta es saber aquello que ha quedado en medio: si Patrick obtuvo el número, ¿qué ocurrió en tanto para que Tashi y Art estén juntos?, ¿por qué ella lo entrena y no compite?, ¿cómo es que vuelven al punto de inicio pero ya, como diría la canción, totalmente creciditos?, ¿qué los ha distanciado?

Todo eso es lo que va resolviendo Luca Guadadigno con sus saltos temporales, con la manipulación del tiempo y el ritmo, con los cambios sustanciales en sus personajes para reflejar el cambio de edad de la adolescencia-casi-adultez a la adultez-cansina pero todavía temprana. Con el manejo de su cámara a cargo del tailandés Sayombhu Mukdeeprom, que va de la rigidez al dinamismo deportivo en primeros planos imposibles que sumergen al espectador en el duelo deportivo que confronta a los ex mejores amigos y que vuelven verosímiles las escenas en la cancha.

Y no se diga con el vigorizante soundtrack dance a cargo de Trent Reznor y Atticus Ross, que sacude con sus ritmos trepidantes la historia, librándola de melcocha y melancolía pero resaltando todo el drama que encierra el intenso drama amoroso entre dos machos aparentemente compitiendo por la damisela pero que en realidad resulta que es por la aceptación de su atracción de toda la vida. Y que la supuesta damisela es una mujer empoderada que mueve los hilos de esos dos hombres inseguros.

Otro elemento digno de resaltar –que bien podría alimentar una tesis– es que el guion fue escrito por Justin Kuritzkes (a cargo del guion de Queer, la próxima película de Guadadigno situada en México), quien es esposo de Celine Song, directora y escritora sudcoreana autora de la hermosa Vidas pasadas, nominada como mejor película y mejor guion en la entrega pasada de los Oscar. Ambas películas tienen en común el tema de la relación temprana de sus protagonistas y el triángulo amoroso que esto desencadena en sus vidas adultas. En ambos casos, no hay una consumación de ese triángulo pero es obvio que el enamoramiento está presente en la pareja que se reencuentra (en Vidas pasadas entre Nora y Hae Sung, en Desafiantes entre Tashi y Patrick). En ambos casos la renuncia parece irremediable, pero todo queda en unos puntos suspensivos que cada uno podría rellenar a modo. Lo que diferencia estas historias es que en la de Celine los personajes son heterosexuales (un triángulo amoroso) mientras que en la de Justin a los personajes les hace falta la plena aceptación de su bisexualidad (un ménage à trois).

Pero digamos que al final Tashi tenía razón cuando va al cuarto de hotel de los amigos adolescentes, o eso queremos pensar.

Por cierto…

Cinépolis y el Instituto Sundance, responsable del Sundance Film Festival, lanzaron el Sundance Film Festival CDMX. Esta primera edición se llevará a cabo del 25 al 28 de abril con dos sedes: Cinépolis Diana y Cinépolis Miyana, aunque también tendrá funciones en

Cinépolis VIP Perisur, Cinépolis VIP Mítikah y Cinépolis VIP Satélite. El festival, cuya película inaugural será el documental Frida, está integrado por 12 títulos (8 documentales y 4 ficciones) y el Programa de Cortometrajes Mexicanos. Los boletos tendrán un precio de 105 pesos para funciones tradicionales y de 210 para salas VIP.

*Javier Pérez hace reportaje, crónica y entrevista, así como crítica de cine y cobertura de temas culturales. Dirige ForoFoco. Nadie quiere acompañarlo al cine: no para de comer palomitas ni de hablar de otra cosa.

