Día del Niño: ‘He-Man and the Master of the Universe’ llega a Roblox

¡He-Man and the Master of the Universe’ es una emocionante experiencia interactiva, con la cual podrás disfrutar de grandes momentos de entretenimiento este Día del Niño. El sorprendente videojuego está disponible a través de la plataforma digital de Roblox.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

De esta forma, los entusiastas de los videojuegos y el metaverso se sumergirán en una propuesta única. Por medio de ella, los fanáticos MOTU podrán entrar al mundo de Eternia y competir en batallas PVP con personajes de la saga, misma que está inspirada en la serie animada del mismo nombre.

El videojuego es completamente gratuito y además de Roblox, también está disponible a través de Xbox One, PC y móvil. Así, los jugadores de todas las edades podrán unirse al cruento combate mediante uno de sus personajes favoritos y luchar contra otros contrincantes en espacios únicos de Eternia. Aunque, claro, se puede hacer en cualquier momento, es una actividad ideal para disfrutar este Día del Niño.

¡Descubre!

Bad Bunny interpretará al primer superhéroe latino de Marvel

Liam Neeson está dispuesto a regresar a ‘Star Wars’, pero con una condición

Foto: Mattel

“Master of the Universe es una propiedad global que habla sobre convertirse en la mejor versión de uno mismo”, afirmó PJ Lewis, VP Global Head of Action Figures de Mattel, mediante un comunicado.

¿Cómo acceder al videojuego?

Para ser parte de esta batalla lo único que tienes que hacer es entrar a la plataforma de Roblox en línea, si no posees una cuenta deberás registrarte previamente.

Foto: Mattel

Después de eso solo necesitan aprovechar el poder de Grayskull y explorar Badlands como un Maestro del Universo, poniéndote en la piel de personajes icónicos como He-Man, Skeletor, Evil-Lyn y muchos más que estará disponibles próximamente.

Para subir de nivel tendrás que destruir los Poacher Bots que tienen habilidades legendarias, mientras descubres cofres ocultos para recolectar joyas. De igual forma es posible desbloquear impresionantes máscaras con las cuales podrás personalizar a tu maestro.

También te puede interesar:

La secuela de “Avatar” ya tiene título y fecha de estreno

‘The Batman 2’ es oficial: Así lo anunció Warner Bros

Foto: Mattel

Si quieres ser de los primeros jugadores en probar ‘He-Man and the Master of the Universe’, solamente debes aprovechar este Día del Niño para entrar a Roblox.

Síguenos en:

Twitter

Facebook

Instagram