Bad Bunny interpretará al primer superhéroe latino de Marvel

Bad Bunny se unirá a Spider-Man al protagonizar ‘El Muerto’. Este es el primer superhéroe latino del universo de Marvel en tener su propia película.

Fue durante la celebración del CinemaCom en Las Vegas, Estado Unidos, en donde Sony dio a conocer la noticia. Desde hace tiempo la compañía cinematográfica y el cantante estaban buscando un papel que pudiera interpretar en alguna de sus cintas.

Fue así como se dio con el personaje de ‘El Muerto’. Hay que recordar que Marvel ha optado por crear películas para cada uno de sus personajes, como es el caso de la ‘Madame Web’, la primera mujer de Spider-Man en, también, tener su propia cinta.

‘Thor: Love and Thunder’ revela primer tráiler y fecha de estreno View this post on Instagram A post shared by El Muerto (@elmuertomovie)

“Es increíble, es increíble. Me encanta la lucha libre. Crecí viendo lucha libre y son un luchador. Soy un excampeón, por eso amo a este personaje. Creo que es el papel perfecto para mí y será épico”, expresó la estrella de música urbana luego de hacerse el anuncio durante el evento.

Con la nueva película estelarizada por Bad Bunny, programada para estrenarse en 2024, Sony deja clara su intención de fortalecer el universo interconectado alrededor del superhéroe adolescente y hacerlo cada vez más robusto. Con este spin-off refuerza la idea que busca explorar hacia lugares distintos de la historia con Peter Parker en Nueva York. View this post on Instagram A post shared by Spider-Man (@spiderman)

¿Quién es ‘El Muerto’?

El personaje que interpretará Bad Bunny surgió en el mundo del comic y es un singular superhéroe de origen latino llamado Juan Carlos Estrada Sánchez, cuyos poderes provienen de un antiguo pacto que incluye una máscara y habilidades extraordinarias.

Este legado se ha extendido por generaciones en su familia. Sin embargo, Juan Carlos se convirtió en la excepción cuando su padre lo salvó de una muerte segura. A cambio de eso fue asesinado, de ahí el nombre del ‘El Muerto’, a partir de entonces se involucró en una búsqueda por la justicia.

Él peleó contra Spider-Man y durante el combate casi desenmascara al arácnido, de no ser porque este lo picó con veneno paralizante. Aunque finalmente unieron fuerzas para derrotar al villano ‘Dorado’.

De esta forma, Sony continúa expandiendo el spiderverse y los seguidores de Bad Bunny podrán verlo en la pantalla grande.

