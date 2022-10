House of the Dragon: 4 revelaciones que dejó la primera temporada

Luego de su épico estreno, la primera temporada de House of the Dragon llegó a su fin y con ello dejó una serie de revelaciones a las que no les puedes perder la pista.

La apariencia de Jon Snow

Una de las principales preguntas que surgieron tras el estreno de House of the Dragon fue el por qué el cabello de Jon Snow no era blanco o platinado, como el de todos los Targaryen, y esto tiene una explicación.

Jon Snow no es hijo legítimo de Ned Stark, sino que es fruto del amor que hubo entre su hermana Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, por lo tanto Jon no es un Targaryen de sangre pura sino una mezcla de linajes por eso no cuenta con las caracteristicas icónicas de los Targaryen

El poder de Vermithor, el nuevo dragón

Después de que Daemon se adentra en un volcán, se le escucha cantar en Alto Valyrio a un dragón llamado Vermithor, el cual también es conocido como ‘Furia de bronce’ y considerado como el segundo más grande los Siete Reinos.

Se trata de uno de los dragones más podersos, debido a que —de acuerdo con la leyenda— es capaz de derretir el acero y la piedra. En este sentido, también se reveló que Vermithor, en algún tiempo fue montado por Jaehaerys I Targaryen.

El significado de la corona de Aegon II

Basándose en los reinados anteriores, se sabe que el color de las coronas portadas revela la forma de gobierno que se vivirá. Esto se debe a que; los reyes que usaron la corona dorada se distiguieron por un gobierno pacífico.

Mientras que, aquellos que optaron por la corona negra destacaron por la crueldad y ambición que se vivió durante su reinado. Esta pista anuncia cómo será el reinado de Aegon II.

Lo que se espera para la segunda temporada

Luego de que HBO Max confirmara el lanzamiento de la segunda temporada de The House of the Dragon, se espera que la próxima entrega llegue en 2024.

Y aunque por el momento todavía no se han revelado más detalles, se estima que en los nuevos episodios se muestre qué familias le jurarán leatad a Rhaenyra y si la misma Rhaenyra sufrirá el mismo destino que los Targaryen.

