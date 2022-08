Pepe Ávila Del Pino, el director de fotografía mexicano que conquista ‘House of the Dragon’

Pepe Ávila Del Pino nació y creció en la Ciudad de México, en donde estudió Filosofía y Comunicaciones para luego dedicarse a la dirección de comerciales, cortometrajes y videos musicales, no obstante, la vida lo llevó hacia otros lugares que cambiaron su destino y lo colocaron en lo alto de la industria cinematográfica y aquí te contamos todos los detalles.

Uno de los primeros cambios que experimentó este creativo del cine fue el hecho de mudarse a Nueva York, ciudad en la que obtuvo una maestría en cine y lugar en donde dio sus primeros pasos en la industria cinematográfica, ya que obtuvo la oportunidad de participar en la seria Quarry de HBO Max, que estuvo bajo la dirección de Greg Yaitanes, aunque esto no ha sido todo, pues gracias a diferentes retos Ávila Del Pino se ha convertido en uno de los grandes y entrevista exclusiva para Forbes Life nos cuenta cómo lo la conseguido.

El camino que tuvo que recorrer

Aunque Del Pino asegura que todo en la vida representa un reto, considera que el mayor desafío que ha enfrentado es el hecho de no quedarse en su zona de confort, pues esto le ha permitido expandir su conocimiento, experimentar cosas nuevas y seguir creciendo como artista.

Foto: Cortesía.

También nos cuenta que uno de los mayores desafíos en su carrera ha sido el hecho de recrear la ciudad de Nueva York del año 1972, en el contexto actual para la serie The Deuce de HBO Max, pues fue un reto adaptar dos o tres calles para recrear y expandir una ciudad remota. Sin embargo, admite que el resultado fue sorprendente, pues el proyecto demostró resultados excepcionales.

Pero no todo fue un desafío, Pepe Ávila Del Pino asegura que The Deuce ha sido uno de los proyectos de los que más orgullo se siente, “Me gusta mucho lo que hicimos, creo que al final fue una cosa muy especial porque tiene una estética única y la historia se cuenta muy bien“, agrega.

Su paso por los titanes del streaming

A lo largo de su trayectoria, Del Pino ha trabajado en producciones que forman parte de HBO y Netflix, algunas de ellas son Quarry, The Deuce, Ozark y la más reciente, House of the Dragon. Al respecto, asegura que al embarcarse en estos proyectos, nunca imaginó que podría llegar a una inmensa audiencia, ni dimensionó el impacto que su trabajo podría alcanzar.

Foto: Cortesía.

Sin embargo, explica que siempre se ha enfocado en dar su mejor esfuerzo “Cuando estás trabajando, lo único que intentas hacer, es lo mejor que puedes dar y jamás piensas en quién lo va a ver, pero después llega el resultado“, revela.



A mí me encanta que a la gente le guste mi trabajo, pero es sorpresivo, un poco inesperado, porque nunca se sabe quiénes son los que están realmente viendo el show. Pepe Ávila Del Pino

El esfuerzo que hay detrás de House of Dragon

Todos los esfuerzos creativos de Pepe Ávila Del Pino se ven reflejados en los múltiples proyectos de los que ha formado parte, en este sentido, uno de los más recientes y esperados es sin duda House of Dragon, la nueva serie de HBO Max, en donde participó como director de fotografía para los episodios 2, 3 y 10.

Sobre dicha serie, comenta que hay una escena en especial que le emociona. Se trata de un momento que forma parte del episodio final de la primera temporada, el cual dura alrededor de cinco minutos pero implicó un trabajo de varios meses.

Foto: Cortesía.

Además de lo anterior, asegura que todos los capítulos que forman parte de esta serie cuentan una historia inesperada que ofrece un final fantástico, “Sangre, violencia, intriga política, es algo de lo que está por venir, creo que es algo nuevo para todos“, revela para invitar a la audiencia a que disfruten de esta serie.

