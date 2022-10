‘Bardo’ “es un sueño caótico”, Daniel Giménez Cacho

Una sombra que se eleva cada vez más, pero cae irremediablemente en la soledad de un desierto, es la primera imagen con la cual el espectador es llevado a un mundo introspectivo, ahí las imágenes se agolpan como una experiencia etérea. Así es como Alejandro González Iñárritu regresó a filmar en México para dirigir, ‘Bardo, Falsa crónica de unas cuantas verdades’.

En la cinta –que se estrenará en las salas de cine en México este 27 de octubre 2022 y en Netflix en el mes de diciembre–, aunque no es del todo una autobiografía, el director mexicano se adentra en su propia psique para explorar algunos de sus recuerdos más dolorosos.

Eso lo consigue a través de su personaje principal, Silverio Gama, un documentalista (interpretado por Daniel Giménez Cacho), quien tras varios años de vivir en Estados Unidos regresa a su país para recibir un premio. A partir de ahí surge una confrontación con su pasado, sus memorias y los cuestionamientos sobre su propia identidad.

Todo ello, a través de un torrente de imágenes que van desde la cotidianidad de un desayuno, hasta el uso de recursos cinematográficos para representar el sentimiento de pérdida en distintas situaciones.

Foto: Netflix

El resultado: es una película que “es un sueño caótico, fluido de la consciencia”, comenta Giménez Cacho, en entrevista con Forbes Life Latam. Para el reconocido actor fue muy estimulante trabajar en una película como Bardo, pues le dio la gran oportunidad de conectar con el inconsciente. “Es tan de difícil de definir, porque es caótico y contradictorio y poder conectar con eso es un privilegio que no siempre se tiene”.

El hecho que Iñárritu haya decidido desarrollar la película de esta forma, le permite al espectador no ser parte de una narración convencional. Esto lo lleva a difuminar ese distanciamiento con la historia.

Así lo sintió Griselda Siciliani –quien interpreta a Lucia (la esposa de Silverio)– la primera vez que vio la cinta terminada. Lo vimos en un cine solos, pero como debe de ser con una gran pantalla y el sonido que se necesita para vivirlo –recuerda–. En cuanto empezó la película fue como si me tironeara dentro de la pantalla. Al principio estás distante de eso que está sucediendo, pero en un momento fue como si una mano gigante me agarrara y me chupara hacia la pantalla y entrar en ese sueño. “Creo que fue lo que más me conmocionó”.

Confiesa que, incluso, le costó trabajo salir de ese mundo, de esa cosa líquida que tiene la cinta. “Es como que entras y no sabes en dónde estás tú y dónde está la película.”

Foto: SeoJu Park/Netflix

REFLEXIONES EN EL SET

Para conseguir interpretar eso que Bardo demandaba, ambos actores tuvieron la libertad de proponer su propia visión, sobre todo, en las escenas más complejas.

“A mí no me costó ningún trabajo conectar con esta narración menos convencional”, confiesa Daniel Giménez Cacho, pero sí se requiere de un trabajo muy cercano y de mucha confianza con el director, porque como justamente no se tiene decidido nada, no dice aquí tiene que pasar esto y voy a llegar a esta emoción, entonces está permitido que las cosas sucedan.

“Esa escena me parece histórica, dolorosísima, conmovedora, poética. No la puedo olvidar y cada que la veo, pienso que esta vez no voy a llorar” Griselda Siciliani, actriz

Foto: Netflix

Por su parte, para la actriz argentina esto le dio la posibilidad de proponer, en un sentido lúdico, “sabiendo que mucho de eso va a servir (…) podíamos meternos en la escena y dejarnos fluir, proponer todo lo que nosotros quisiéramos y mucho de eso a Alejandro le servía e, incluso, le inspiraba otra cosa. Era como un ida y vuelta de juego e imaginación.”

DEJAR IR

Si bien, con Bardo, González Iñarritu decide abordar la conquista española, la intervención estadounidense en México, así como el tema de los desaparecidos en el país: todo ello a través de un torrente de imágenes simbólicas; el director mexicano también realizar una reflexión más intimista, en la cual el sentimiento de pérdida es un asunto que transita, prácticamente, a lo largo de toda la historia.

Al respecto, Griselda Siciliani comenta que la pérdida de los hijos y el asunto de ser madre, desde que comenzó a leer el guión la hizo profundizar más en el tema. “Se conversaba mucho de ello, porque cada texto, cada imagen, cada elemento del set, todo hablaba de esa pérdida, era estar hasta los huesos metidos en el tema.”

Foto: SeoJu Park/Netflix

“Esta película es un sueño caótico, fluido de la consciencia” Daniel Gimenez Cacho, actor

Asimismo, al ver la película también le impresionó una escena en el Zócalo, de la Ciudad de México, en la cual los cuerpos de las personas empiezan a caer sobre el suelo, para hacer referencia a los desaparecidos. “Esa escena me parece histórica, dolorosísima, conmovedora, poética. No la puedo olvidar y cada que la veo, pienso que esta vez no voy a llorar y no lo consigo”, comenta.

Giménez Cacho también resalta eso como uno de los momentos más trascendentes de Bardo. “Me siento bien que eso aparezca, porque sí hay un esfuerzo de casi todos los gobiernos por esconderlo, porque es un fracaso para ello y no quieren hablar de eso. El hecho que esté eso ahí, de esa manera tan potente, tan clara me da mucho orgullo”, menciona, aunque confiesa que también le tocó mucho el tema de la relación de Silverio con su padre, lo cual le despertó muchas cosas de su propia historia familiar.

