‘Joker’: se confirma la secuela y la participación de Joaquin Phoenix

Todd Phillips, el director, guionista y actor estadounidense, publicó a través de su cuenta de Instagram una serie de fotos, con las que confirmó la secuela del Joker. En estas imágenes se puede ver a Joaquin Phoenix leyendo lo que parece ser el guion de la película, confirmando así su participación en la próxima entrega.

Los detalles de la secuela del Joker

Las fotografías que fueron publicadas también incluyen la portada del supuesto guion de la secuela del Joker, mismo que fue creado por Todd Phillips en colaboración con Scott Silver. En estas imágenes se puede leer el título «Guasón: Folie à Deux», lo que puede traducirse como «Guasón: Locura para dos».

De acuerdo con un artículo publicado en una Revista Colombiana de Psiquiatría, en 2012, el «Folie à Deux», también es conocido como ‘trastorno psicótico compartido’ y se refiere a un padecimiento mental en donde dos personas experimentan la misma paranoia y comparten una realidad ilusoria.

Probablemente este título adelante algunas pistas de lo que veremos en la nueva película, en donde Harley Quinn podría tener aparición y por eso se hable de una paranoia compartida, sin embargo, estas suposiciones son inciertas, debido a que la adaptación de Todd Phillips no pertenece al universo de la DC, por lo tanto, se pueden esperar diferentes sorpresas. View this post on Instagram A post shared by Todd Phillips (@toddphillips)

Por el momento se desconoce qué actores formarán parte del reparto, tampoco se sabe en qué momento arrancarán la filmación y cuál será la fecha aproximada de estreno.

El Joker

La primera entrega del Joker se estrenó en agosto de 2019 en el Festival Internacional de Cine de Venecia, en donde se convirtió en una cinta acreedora del León de Oro de Venecia. Un año después, en 2020 recibió dos premios Oscar, uno por la Mejor Banda Sonora y otro para galardonar la interpretación de Joaquin Phoenix como Mejor Actor, por su papel como Arthur Fleck, el cual también se conoce en Latinoamérica como el ‘Guasón’. View this post on Instagram A post shared by Todd Phillips (@toddphillips)

Su producción estuvo a cargo de Todd Phillips y de la Warner Bros, comenzó su rodaje en 2018, contó con un presupuesto de 55 millones de dólares y recaudó más de 1.070 millones de dólares, hecho que la convirtió en una de las películas más rentables.

El Joker tiene como protagonista a Arthur Fleck, un comediante que enfrenta dificultades para distinguir la realidad de las ilusiones que genera su mente, mientras huye del juicio social que los señala, una combinación que orilla al personaje a convertirse en un payaso violento y a provoca una ola de caos en la ciudad.

