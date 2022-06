La reseña de ‘Jurassic World: Dominion’, qué ofrece el final de la saga

Jurassic World: Dominion no solo trae de regreso la historia fantástica de dinosaurios, también revive a una parte importante del elenco original de Jurassic Park. Además plantea una historia llena de escenas de acción y una producción de efectos especiales que no te puedes perder.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

La dirección de Jurassic World: Dominion está a cargo de Colin Trevorrow y entre el elenco se encuentran: Sam Neill como Alan Grant, Laura Dern como la Dra. Ellie Sattler, Jeff Goldblum como el Dr. Ian Malcom, Bryce Dallas como Claire Dearing y Chris Pratt como Owen Grady.

¡No te lo pierdas!

‘Jurassic World 3’ regresa con el elenco original de ‘Jurassic Park’

Steven Spielberg prepara una nueva versión de ‘Jurassic World’ para Netflix

Esta producción no solo se posiciona como la tercera entrega de Jurassic World y como el sexto episodio de Jurassic Park, película dirigida en 1993 por Steven Spielberg, también se convierte en la última película de la saga Jurassic World. Si quieres saber cuáles fueron los aciertos y desaciertos de este film, aquí te lo decimos.

Qué destaca en Jurassic World: Dominion

Al inicio de la cinta se ofrece un contexto del por qué ahora se ve a los dinosaurios convivir con la especie humana y qué fue lo que pasó con el Jurassic Park. Cabe destacar que desde los primeros minutos de Jurassic World: Dominion se incluyen escenas de acción y una serie de efectos especiales que advierten lo que se verá a lo largo de la historia.

Lo primero que se debe reconocer de esta entrega es el gran trabajo de recreación digital de los dinosaurios, gracias a la caracterización bien lograda y a los planos abiertos y a detalle que permiten apreciar las características de dicha especie. En esta entrega también aparecen especies híbridas, que jamás se habían incluido en otras cintas. View this post on Instagram A post shared by Jurassic World (@jurassicworld)

Al inicio, la historia no se detiene en situaciones innecesarias y se presenta oportunamente a los personajes, para ofrecer una aproximación del rumbo que tomará la narrativa. Las escenas de acción que se incluyen en la nueva entrega de Jurassic World rescatan por mucho a la historia, ya que estas son capaces de mantener expectante a la audiencia.

Jurassic World: Dominion no solo ofrece sorprendentes tomas de dinosaurios, también recopila paisajes impresionantes que enriquecen el contenido, así como peleas sorprendentes entre dinosaurios. Otro aspecto a destacar es una escena en la que un Dinosaurio se posiciona por detrás de un aro, para recrear con ello el icónico logo de Jurassic Park. View this post on Instagram A post shared by IMAX (@imax)

Aspectos que Jurassic World: Dominion pudo mejorar

Conforme se desarrolla la película se pueden percibir huecos en la continuidad de la historia, ya que en la transición de una situación a otra, el hilo conductor se pierde, los protagonistas parecen seguir historias diferentes y solo se les ve aparecer de una locación a otra.

Aunque en la mayoría de las escenas se cuidaron los detalles que dan vida a los dinosaurios que conviven con la especie humana, en otras se pierde el realismo de los paisajes y es posible percibir elementos sintéticos que delatan que la acción se desarrolla dentro de un set, hecho que rompe con la buena atmósfera que se genera en las primeras escenas. View this post on Instagram A post shared by Jurassic World (@jurassicworld)

Otro aspecto en el que Jurassic World: Dominion deja mucho qué desear, es que en repetidas ocasiones los protagonistas se ven envueltos en accidentes aparatosos, que podrían darle un giro de tensión a la historia, pero estos no guardan relevancia en la trama y los personajes salen ilesos, añadiendo con ello mucha más fantasía a la historia.

Además, el desenlace de la trama que se plantea al inicio no obtiene una respuesta concreta, se añaden escenas no tan relevantes que provocan que la historia se vuelva extensa sin ningún motivo y las problemáticas secundarias se resuelven de forma apresurada y algo forzada. Si bien Jurassic World: Dominion no representa un cierre impactante para la saga, sí contiene la acción que promete.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter