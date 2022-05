Los 6 ataques que ha sufrido La Mona Lisa

La Gioconda, mejor conocida como La Mona Lisa fue creada por el artista Leonardo Da Vinci entre 1503 y 1506. Actualmente permanece exhibida en el Museo de Louvre para que los visitantes puedan apreciarla, sin embargo, ha sido objeto de múltiples ataques, mismos que te platicaremos a continuación.

La Mona Lisa en el Museo del Louvre, en París, Francia en octubre de 2001. La Mona Lisa detrás de su protección de vidrio a prueba de balas con turistas japoneses en el Museo del Louvre. Foto: © Francois LE DIASCORN / Gamma-Rapho vía Getty Images.

El robo de la Gioconda

El primer incidente que sufrió la obra de arte fue en 1911, cuando desapareció del Salón Carrée del Museo de Louvre. Al menos durante dos años no se supo nada de su paradero, sin embargo, la pieza fue hallada porque el ladrón intentó venderla en Florencia. View this post on Instagram A post shared by Musée du Louvre (@museelouvre)

Los primeros ataques a la Mona Lisa

En el año de 1956 La Gioconda sufrió dos ataques, el primero de ellos fue protagonizada por un hombre que sufría del síndrome de Stendhal (un trastorno psicosomático que se manifiesta ante la exposición de una sobredosis de belleza) quien arrojó ácido sulfúrico sobre la pieza y causó daños en el interior de la misma.

El segundo se presentó el 30 de diciembre y fue cometido por Ugo Ungaza Villegas, un boliviano que lanzó una piedra sobre La Mona Lisa y provocó que se desprendiera un fragmento del pigmento de la obra. Hecho por el que los funcionarios del museo decidieron resguardar la pintura con una cubierta de vidrio blindado. View this post on Instagram A post shared by Musée du Louvre (@museelouvre)

Años después, en 1974, en una de las escasas ocasiones en las que La Gioconda salió del Museo del Louvre para ser llevada al Museo Nacional de Tokio, una visitante en silla de ruedas roció pintura roja sobre la urna que protege la obra de arte para manifestar su descontento por la escasez de rampas.

Décadas más tarde, en agosto de 2009 una turista rusa que visitaba el Museo de Louvre arremetió contra La Mona Lisa, al lanzarle una taza de té, que momentos antes había adquirido en el museo, para protestar su descontento ya que le habían negado la ciudadanía.

Una manifestación climática

El ataque más reciente que sufrió la obra de Leonardo Da Vinci ocurrió el pasado 29 de mayo, cuando un visitante que se encontraba en silla de ruedas dentro del Museo del Louvre decidió lanzar un pastel contra La Mona Lisa. De acuerdo con algunos asistentes, momentos antes el agresor intentó romper el cristal de protección pero no tuvo éxito.

El autor del atentado era un hombre disfrazado de mujer de la tercera edad, quien fingió necesitar una silla de ruedas para esconder el pastel que aventó contra La Mona Lisa, aparentemente para manifestarse en contra del cambio climático.

Imagen fija de video: Twitter @klevisl007 / via REUTERS.

“Hay personas que están destruyendo la Tierra… Los artistas, piensen en la Tierra. Por eso lo he hecho.”, exclamó el hombre que se involucró en el incidente.

Después de embarrar el pastel en el vidrio de obra de arte, el agresor lanzó rosas en el lugar de los hechos y fue desalojado del recinto por autoridades de seguridad del mismo. A través de redes sociales se dio a conocer un video en donde se puede observar el momento exacto en el que los cuerpos de seguridad limpian el pastel de los cristales que protegen a La Mona Lisa. Maybe this is just nuts to me💀but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. 😂??? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM— Lukeee🧃 (@lukeXC2002) May 29, 2022

