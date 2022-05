DeNuestraRevista: Marina de Tavira a paso firme

Aunque el elenco todavía no estaba confirmado, la idea de trabajar, tanto con el guionista y director israelí Gideon Raff, como con la española Bambú Producciones, además de un equipo multicultural de creadores, convenció a Marina de Tavira de aceptar la propuesta de participar en ‘Now and Then‘, serie que se estrena el 20 de mayo en Apple TV+.

Suscríbete a nuestro newsletter semanal aquí

“La combinación de elementos que presenta la serie me pareció interesante, lo mismo que los desafíos involucrados en su realización. Sabía que era una oportunidad para adentrarme en un nuevo género con un elenco de diferentes nacionalidades”, narra, con ánimo, la actriz mexicana.

‘Now and Then’, ambientado en Miami, es su segundo proyecto en Estados Unidos, luego de contender por el premio Oscar. El primero fue cuando filmó, junto a Hugh Jackman, la película ‘Reminiscencia’, dirigida por Lisa Joy, que se estrenó en cines el año pasado.

En tendencia:

Diego Luna, premio honorífico en el Festival de Cine de Huesca

Cannes 2022: Mexicanos que estarán y películas más esperadas

FOTO. KHRISTIO, STYLING: PABLO RIVERA, BOTTEGA VENETTA

A diferencia de esta cinta de ciencia-ficción (en la cual todos los diálogos se hablaron en inglés), la nueva serie le planteó el reto de dar vida a un personaje bilingüe que transita con naturalidad entre el español y el inglés. Pero, sobre todo, de un carácter complejo.

“Por una parte, Ana es una mujer muy determinada, calculadora, que se pone objetivos muy fijos y va con todo para conquistarlos; que se ha tenido que construir para [emprender] una carrera política. Pero también esconde un secreto que la ha vuelto un tanto fría y hermética, y todo el tiempo esconde sus verdaderas emociones”, dice Tavira, al tiempo que encuentra una conexión con el momento que viven en la realidad las mujeres en México.

“Es un momento de constante lucha, de estar muy alerta y reconocer las conductas del patriarcado que venimos arrastrando desde hace mucho. Es un momento decisivo para generar cambios en la sociedad. Me siento contenta de ver que esto sucede”.

También te puede interesar:

¿Qué te inspira a luchar día con día?

Producciones en streaming que empoderan la visión del 8M

ASPIRACIONES TEMPRANAS

‘Now and Then’ explora las diferencias entre las expectativas de juventud y la realidad de la vida adulta, mediante el género del thriller. La sinopsis oficial detalla que la vida de un grupo de amigos universitarios cambia para siempre cuando uno de ellos muere durante un fin de semana de celebraciones. Ahora, 20 años después, los integrantes que quedan han de reunirse tras recibir una amenaza que pone en riesgo sus vidas, aparentemente perfectas.

Lejos del entramado de la serie, Marina de Tavira cuenta, con orgullo, sus aspiraciones de juventud: “Felizmente, puedo decir que esos sueños que tenía a los 18 años… son una realidad. Quería ser actriz y vivir de ser actriz, de interpretar personajes completos en teatro. La vida también me ha sorprendido y me ha abiertos otros caminos que ni siquiera me imaginaba”.

Aún recuerda aquellas voces que le decían que la actuación era una carrera de resistencia. Por ello, decidió asumirla con disciplina. “Existía la tentación de dejar la escuela, pero preferí continuar mi formación. Después, puse todo mi tiempo y esfuerzo en proyectos que me ‘hacían sentido’. Hubo momentos duros, pero seguí adelante”.

FOTO. KHRISTIO, STYLING: PABLO RIVERA, LOOK: OVANDO

La maternidad cambió sus prioridades: “Me propuse hacer un proyecto a la vez, para mantener el equilibrio y disfrutar otras áreas de la vida que alimentan mi trabajo como actriz”. Para ella, leer, entrenar su cuerpo, escuchar música, hablar y conocer personas es vital para nutrir su capacidad de representar experiencias humanas. En este sentido, destaca su alegría de ser parte de la gestación de un taller de actuación para trabajadoras del hogar, que surgió tras el filme Roma.

En ‘Now and Then’, comparte créditos con la también nominada al Oscar, Rosie Perez; las ganadoras de premios Goya, Maribel Verdú y Soledad Villamil; el ganador del premio Emmy, Željko Ivanek; además de José María Yazpik, reconocido con el premio Ariel, y Manolo Cardona, ganador del premio Macondo de la Academia Colombiana de Ciencias Cinematográficas.

Artículo seleccionado de la edición impresa de Forbes México. Mayo 2022.

Síguenos en:

Instagram

Facebook

Twitter