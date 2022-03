Día Internacional de la Mujer 2022| ¿Qué te inspira a luchar día con día?

El 8 de marzo es una fecha que sirve para conmemorar la lucha que hace cientos de años emprendieron las mujeres por sus derechos y participación en la sociedad en igualdad de condiciones. También como un día de reflexión y acción respecto al papel que desempeña la mujer en cada ámbito de la vida.

A través de su experiencia personal, Latinoamericanas que sobresalen en diferentes terrenos creativos comparten con Forbes Life una introspección de vida, al tiempo de revelar aquello que las motiva a continuar desarrollándose de manera integral e impulsar a otras mujeres a crecer en lo individual y lo colectivo.

Nacida en El Salvador, ha encontrado en las artes visuales una osada forma de expresar sus vivencias e ideas. Su obra pertenece a diferentes colecciones de espacios dedicados a la investigación y reflexión artística en Nicaragua, Costa Rica, San Salvador, Miami, entre otros. Ha realizado estudios en filosofía, centrándose en temas de género, y gestión cultural.

Con una sólida trayectoria de más de dos décadas y experiencia en aplaudidos restaurantes en Europa, Asia y Norteamérica, la chef graduada del Culinary Institute of America (CIA) regresa a su natal México para transmitir su pasión gastronómica al frente de la cocina de Rocasal.

La filmografía de la actriz estadounidense de ascendencia nicaragüense es extensa. Haber encarnado a Yo-Yo en ‘Glow’, la serie nominada al Emmy de Netflix, dice mucho del empuje que la caracteriza. La protagonista del cortometraje ‘Huella’ es, además, una mujer comprometida con causas humanitarias de alto impacto.

“Como mujeres no debemos pedir disculpas sobre nuestras opiniones, simplemente tenemos que unirnos y crear espacios hermosos, esperanzadores, seguros e inspiradores; saber que lo mejor está por venir. Lo que me inspira todos los días es estar en el momento presente, disfrutar de la naturaleza y observar a las personas que me rodean. Me encanta estudiar la psique de la humanidad. Creo que tener el corazón abierto, sentir empatía y comprender nuestra misión es lo mejor que podemos hacer”.

La influencia de Frida Kahlo como mujer y artista no conoce límites de tiempo y espacio. Su obra continúa conmoviendo a personas de todo el planeta al representar sus duras batallas contra el dolor, su afán por revalorar las culturas originarias mexicanas y el poder de sus ideales. Mara es portavoz de esas expresiones.

A temprana edad comenzó a interesarse por la energía de los espacios y explorar con su imaginación todo el potencial que podría existir en cada uno de ellos. Estudió diseño interior en Bogotá y en el Instituto Europeo de Diseño (IED) con sede en Madrid, España. Su labor actual se distingue por el acento que pone en el equilibrio de los individuos que habitan las viviendas.

Esta mexicana, originaria de Coahuila, se ha convertido en una figura de gran influencia en la industria de arte contemporáneo y trascendencia digital. La soriridad y la unión con otras mujeres son parte de los temas que plasma en su obra a través de la cual genera valor social, cultural y económico. Muestra de ello, es la exposición ‘Te amo México’, cuyas ventas serán donadas a la Fundación Unidas por un Sueño.

A los 16 y 17 años logró el segundo y primer lugar, respectivamente, en el simulador de negocios: “The Strategic Business Abilities” y los 19 años obtuvo el primer lugar en el programa de “Jóvenes Emprendedores Impulsa”. Mientras estudiaba la Licenciatura en Mercadotecnia cofundó Sesen, empresa que actualmente dirige y lidera.

“Ser mujer es el poder creador en su máxima expresión. No sólo me refiero al poder de dar vida a un ser humano, también de gestar proyectos. Mi trayectoria empresarial ha sido roller coaster: me he equivocado, he aprendido y hoy me siento en otro lugar”.