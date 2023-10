Martin Scorsese visitará la CDMX para presentar ‘Los asesinos de la luna’

El cineasta y guionista estadounidense Martin Scorsese visitará la Ciudad de México el próximo 11 de octubre para presentar su más reciente producción: Los asesinos de la luna, una cinta que narra los abusos cometidos contra la Nación Osage.

El ganador del Oscar estará acompañado por el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto (El lobo de Wall Street, 2013); el Jefe Principal de la Nación Osage, Chief Standing Bear; los productores Dan Friedkin, Bradley Thomas y Daniel Lupi; el productor consultor, Chad Renfro; la asesora de vestuario de la Nación Osage, Julie O’Keefe; las directoras de casting Ellen Lewis y Renee Haynes; y Thomas Nellen del departamento de maquillaje.

Sobre la película

Los asesinos de la luna está basada en una historia real y es narrada a través del improbable romance entre Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Kyle (Lily Gladstone), para mostrar los sospechosos asesinatos que sufrieron algunos miembros de la Nación Osage, quienes amasaron una gran fortuna tras el descubrimiento de petróleo bajo sus tierras.

La película está basada en el libro más vendido de David Gran y cuenta con un elenco de primer nivel en el que destacan Robert De Niro (El Irlandés, 2019), Jesse Plemons (Love & Death, 2023), Brendan Fraser (The Whale, 2022) y John Lithgow (The Old Man, 2022).

¿Cuándo se estrena Los asesinos de la luna?

La cinta dirigida por Martin Scorsese se estrenará en los cines latinoamericanos el próximo 19 de octubre. El filme protagonizado por Leonardo DiCaprio y Lily Gladstone debutó en la 76ª edición del Festival de Cine de Cannes, en donde recibió una ovación de ocho minutos.

Killers of the Flower Moon. Foto: Cortesía de Apple Tv+

