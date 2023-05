Así luce el primer vistazo de ‘Killers of the Flower Moon’, la cinta de Martin Scorsese

Por fin se develó el tráiler de Killers of the Flower Moon, la esperada cinta de Martin Scorsese que se había mantenido bajo cautela. Conoce qué aspectos retrata el primer vistazo y todos los detalles sobre este film.

¿De qué va Killers of the Flower Moon?

Esta historia se sitúa en Oklahoma en la década de los años 20, para narrar cómo el petróleo generó una gran fortuna para la Nación Osage, de la noche a la mañana. Además, retrata cómo los intrusos blancos se dedicaron a robar, extorsionar y asesinar a las personas para hacerse con el control de los yacimientos.

Foto: Cortesía de Apple Tv+

Los trágicos sucesos son presentados a través del romance que nació entre Ernest Burkhart (Leonardo DiCaprio) y Mollie Burkhart (Lily Gladstone). Killers of the Flower Moon es una adaptación cinematográfica del libro homónimo del periodista David Grann, que está basado en hechos reales.

Si aún no has visto el tráiler, aquí te lo compartimos:

La producción

Como es bien sabido, Killers of the Flower Moon estuvo bajo la dirección del cineasta estadounidense Martin Scorsese, quien además figura como coescritor del guion junto a Eric Roth (Dune, 2021) y David Grann (Z, la ciudad perdida, 2016).

Este film es un producción de Apple Studios y entre su reparto incluye el talento de Leonardo DiCaprio (No mires arriba, 2021), Robert De Niro (El Irlandés, 2019), Lily Gladstone (Certain Women, 2016), Jesse Plemons (Love & Death, 2023), Brendan Fraser (The Whale, 2022) y John Lithgow (The Old Man, 2022), tan sólo por mencionar a algunos.

oto: Cortesía de Apple Tv+

¡No te lo pierdas!

Fecha de estreno

la cinta de Martin Scorsese debutará en el marco del Festival de Cannes 2023, fuera de la competencia, luego llegará a la gran pantalla el próximo 6 de octubre, para posteriormente sumarse a la plataforma de straming de Apple Tv+.

Foto: Cortesía de Apple Tv+

